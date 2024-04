Se descubrió el negocio que deseaba hacer More Rial con su embarazo: qué dijo Jorge

En los últimos días se conoció la noticia de que More Rial (25) estaría nuevamente embarazada después de que Luis Ventura (68) revelara la primicia en el programa A la Tarde (América). Por lo que trascendió en las últimas horas, la joven quería realizar un negocio mediático, pero fue 'arruinado' por la información que develó el periodista.

La reconstrucción de la trama se dio en el aire de Socio del Espectáculo (El Trece) y el periodista Matías Vázquez contó que "el tema es la plata". "Morena quería cobrar la primicia de ser madre. Había un negocio detrás. Le sacaron el curro", precisó el cronista.

"Vamos a decir la verdad, todos pensábamos que Ventura estaba autorizado por Morena. Pensamos que ella le había dado la carta blanca para que él lo contara”, apuntó Nancy Duré, integrante de la mesa de periodistas de Socio del Espectáculo.

A esto, se le sumó la declaración del conductor Rodrigo Lussich, quien reconoció y defendió la idea de que More Rial cobre en todo caso para contar la primicia en un programa de televisión.

"Es cierto que de todas maneras, podía saberse la noticia, y después, en todo caso, la confirmación, cobrar la nota a un piso o a una nota, más allá que lo contara Ventura. Él lo cuenta, pero si ella después quiere cobrar, confirmarle una nota, la puede cobrar igual", Lussich.

En medio del intercambio de opiniones de la mesa, Vázquez contó la cifra que prentendía cobrar la hija de Jorge Rial (62). “Entre 80 y 150 mil pesos era el cachet que pedía para hacer un anuncio de que iba a ser mamá", describió.

¿Qué dijo Jorge sobre la noticia?

El conductor Jorge Rial (62) de C5N fue entrevistado en la vía pública y se puso contento por la noticia de que su hija lo convertirá nuevamente en abuelo. "Me llamó mi hija, le costó un poco. Tenía cierto rumor, yo le pregunté y tardó un día en contestarme. Hasta que tomó coraje y me contó que está embarazada", expresó.

"El otro día me pasó la ecografía y la vía. Todavía no sabemos lo que es, pero bienvenido sea. Otro nieto, nieta o 'niete'. Una vida siempre es bienvenida", declaró cierta complicidad con el periodista.

¿Quién es la pareja de More Rial?

El padre del segundo hijo de More Rial se llama Matías Ogas. Tiene 20 años y es de la provincia de Córdoba.

"Lo conocí por medio de un amigo. Es boxeador y se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace y es difícil de tirar. A mí, mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión", declaró More en una entrevista con Ciudad Magazine.