Romance confirmado entre Nico Occhiato y Flor Jazmín en pleno stream

El conductor de LuzuTV, Nico Occhiato (31), y la influyente bailarina Flor Jazmín, decidieron abrir las puertas a su romance, poniendo fin a meses de especulaciones y rumores. La confirmación llegó en un momento inesperado, durante un directo, el 2 de enero, cuando el hashtag #occhiamin se volvió tendencia, desatando la euforia en las redes sociales de los seguidores de LuzuTV.

En el marco de Nadie Dice Nada, el programa de stream que ambos comparten, la pareja eligió sellar su relación con un apasionado beso frente a la cámara. Este gesto dejó sin aliento a los espectadores, sino que también consolidó la relación de Nico y Flor, llevándola de los rumores a la realidad.

Rumores, indirectas y un beso que rompió internet

La travesía de Occhiamin comenzó meses atrás, cuando los primeros indicios de romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín comenzaron a circular intensamente. Entre bromas diarias y sutiles indirectas en Nadie Dice Nada, el programa de LuzuTV, la pareja alimentó con astucia las teorías de su relación.

Fue en un nuevo estudio con vista al mar que Nico Occhiato, decidido a poner fin a las especulaciones, anunció su noviazgo con Flor Jazmín. En un momento revelador, confesó: "Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida". La confirmación en pleno programa desató la emoción de los seguidores y convirtió a #occhiamin en un fenómeno en las redes.

Ángel De Brito (47), conductor de LAM, fue uno de los primeros en confirmar el romance, presentando pruebas de que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña estaban iniciando una relación. Más allá de su colaboración en LuzuTV, De Brito expuso evidencias de que compartían considerable tiempo fuera del programa, alimentando la creciente especulación.

Los compañeros de Occhiamin no pudieron contener la emoción cuando la confirmación llegó en vivo durante el stream. Flor Jazmín, visiblemente nerviosa, expresó: "Voy a llorar", antes de admitir: "Son esas cosas que uno no elige y te pasan, y te hacés cargo". La influencer concluyó diciendo con certeza: "Sí, estamos juntos", desatando un torrente de comentarios y reacciones en las redes.

El fenómeno de Occhiamin

El fenómeno de Occhiamin se gestó a lo largo de semanas y meses, con idas y vueltas al aire, rumores que crecían y la complicidad evidente entre Nico Occhiato y Flor Jazmín. Durante las festividades de fin de año, las indirectas en las redes sociales aumentaron, alimentando la expectación de los seguidores.

La confirmación de Occhiamin, con su beso apasionado en pleno programa, despejó las dudas sobre su relación y también desencadenó una ola de celebración entre los fans. Nico Occhiato y Flor Jazmín llevaron su romance al siguiente nivel, conquistando el cariño y la atención de una audiencia que celebra el amor en todas sus formas.