La astuta provocación de Flor de la V a Mariano Iúdica por los precios de su negocio

En medio del conflicto entre Alejandro Fabri (68) y Cabito Massa Alcántara (54), la conductora de Intrusos en el espectáculo, Flor de la V (49), aprovechó el aire de América TV para tirarle una chicana provocativa al excondutor, Mariano Iúdica (53), por los precios de su restaurante.

El comentario de la comediante se dio en el marco de la pelea mediática entre Fabri y Cabito, donde el comentarista deportivo criticó el precio "elevado" de la comida que consumió, en el negocio del reconocido guionista argentino. Fue una guerra de trinchera, que luego tuvo su repercusión en redes social.

“Alejandro Fabbri fue a comer al restaurante de Cabito Massa Alcántara, se indignó por lo que terminó pagando y lo hizo público en Twitter”, expresó un panelista a la hora de instalar el tema en el debate.

El hecho no pasó desapercibido por la mesa de Intrusos y Flor de la V arremetió con todo contra Iúdica que no está trabajando en los medios de comunicación. Pero se conoce que está incursionando en el negocio gastronómico. No solo maneja sus emprendimientos, sino que también se lo suele ver atendiendo a sus comensales.

De acuerdo con el relevamiento de precios, que han realizado distintas figuras del espectáculo sobre el negocio del exconductor de La cocina del show, todos coinciden que el valor de sus platos son costosos y pocos accesibles.

En esta línea, Flor de la V no dudó a la hora de aprovechar la temática para tirarle un palito a Mariano Iúdica. “No me parece tanto, si se sienta en el restaurante de Mariano Iúdica le da un infarto”, deslizó.