Iván Hochman, el actor de la serie de Fito Páez, debutó como escritor

Es multifacética la vida de Iván Hochman (29), el talentoso actor que encarnó a Fito Páez en la serie de Netflix sobre la vida del músico. Más allá de la pantalla, Hochman ha sorprendido al público con su faceta menos conocida: la de escritor. En su novela Por qué te vas invita a explorar la historia de Milo, un personaje que busca independizarse, desentrañando las complejidades de la convivencia familiar.

Con apenas 29 años, Hochman ya ha dejado su huella como actor, docente y ahora escritor. Desde conseguir el papel protagónico en la serie biográfica de Fito Páez hasta adentrarse en el mundo de la escritura, Hochman nos revela su diversidad artística. Su novela, publicada originalmente por Milena Caserola y luego por Penguin Random House, nos muestra su habilidad para explorar la vida y las preguntas que surgen al vivir solo.

A través de las páginas de Por qué te vas, Hochman invita a conocer la vida de Milo, un personaje que enfrenta el desafío de independizarse. La novela es previa al éxito en la serie de Fito Páez, pero nos presenta las acciones y emociones que surgen cuando se toma la decisión de vivir solo. Pero más allá de la voz de Milo, Hochman incorpora testimonios de aquellos que han atravesado la experiencia, creando una narrativa polifónica y auténtica.

"Me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más", canta Fito Páez en una de sus canciones más icónicas. Hochman, quien dio vida a este músico en la pantalla, encuentra inspiración en estas letras. La novela refleja la búsqueda de propósito de Milo, un joven que se va separando de las convenciones familiares y se aventura a descubrir sus propias decisiones, tiempos y deseos.

Hochman en la novela se sumerge en la perspectiva de Milo, narrando las acciones y emociones desencadenadas al enfrentarse al proyecto de vivir solo. Sin embargo, la novela no se limita a una sola mirada; da voz a testimonios diversos que enriquecen la trama. Esta decisión narrativa busca evitar la monocromía, ofreciendo una experiencia de lectura más rica y auténtica.

La novela de Hochman va más allá de las palabras; está hecha de objetos que son fundamentales en cualquier hogar. El actor invita a explorar recuerdos que se narran en pasado, desatando la nostalgia en el lector. Los objetos, piezas cotidianas, configuran la búsqueda y escritura, dando forma a una experiencia de lectura única.

A lo largo de la novela, Hochman utiliza listas como estructura narrativa, inspirado por la obra de Alejandro Zambra. Estas listas, que en un principio son un recurso práctico, se vuelven parte esencial del diálogo interno de Milo. Hochman explora cómo las listas pueden reflejar el modo de pensar del protagonista y, al mismo tiempo, brindar ritmo y cambio de textura a la narrativa.

Las listas en la novela de Hochman van más allá de simples registros. Son mandamientos, diálogos internos y reflexiones del protagonista sobre su mundo y su forma de organizarlo. Estos elementos se presentan de manera peculiar, a veces en forma de guía y otras como una herramienta para organizar el caos que implica vivir solo. Hochman revela cómo las listas se convierten en un elemento identificativo y evolutivo en la historia de Milo.

En la construcción narrativa de Hochman, voz a voz, objeto a objeto y lista a lista, se teje una bitácora colectiva del viaje que implica vivir solo. La novela es una invitación a la lectura, a conectar con las experiencias compartidas y disfrutar de la textura única que ofrece. Hochman comparte su deseo de crear un libro que invite a seguir leyendo. A través de la polifonía narrativa, los objetos evocadores y las listas que se entrelazan, la novela se convierte en un reflejo auténtico de la experiencia de vivir solo.

En última instancia, Por qué te vas no solo es la historia de Milo; es un testimonio colectivo de independencia, descubrimiento y desafío. Hochman, con su aguda habilidad para explorar la psicología de sus personajes, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias de vida. La novela se erige como un faro literario, iluminando los caminos a los que todos nos enfrentamos al dar ese paso hacia la autonomía.

Así concluye la travesía literaria de Iván Hochman, un artista que ha sabido trascender las fronteras de la actuación para sumergirse en el fascinante mundo de la escritura. Desde su interpretación magistral de Fito Páez hasta la creación de la novela Por qué te vas, Hochman nos muestra que su veta creativa es tan diversa como profunda.