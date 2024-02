René Pérez, más conocido como Residente, anunció en sus redes sociales la salida del disco Las letras ya no importan. Después de seis años, el artista tiene nuevas canciones que se podrán escuchar en todas las plataformas desde el 22 de febrero.

A través de su cuenta de Instagram, Residente dio detalles de su presente y compartió un cortometraje protagonizado por la actriz y cantante española Najwa Nimri, en el que profundiza en sus preocupaciones más íntimas sobre el futuro en una emotiva sesión de terapia psicológica.

El mensaje de Residente sobre su nuevo disco

“Hace mucho que no salgo. No tengo los mismos ánimos que hace 20 años. Quiero hacer otras cosas hace tiempo”, arrancó escribiendo el artista puertorriqueño en su cuenta de Instagram junto al video.

Y completó: “Quiero hacer cine, escribir un libro, quiero no tener que salir de gira, quiero estar con mi hijo mucho más, no quiero hacer entrevistas, quiero volver a dibujar, quiero hacer música por gusto no por necesidad y me quiero despedir, pero no quiero. Entre todas las cosas que quiero y no quiero, sale este disco el 22 de febrero”.

Luego de compartir la noticia, muchos de sus seguidores empezaron a manifestarse en las redes pidiéndole al cantante que no se retirara de la música.

Residente asiste a su propio funeral en el video de “Ron en el piso”

A principios del mes pasado, el cantante estrenó “Ron en el piso”, una nostálgica canción de siete minutos que repasa su carrera musical, habla de cómo es hoy su vigencia en la industria y cuenta con la participación de sus seres queridos, entre ellos, Soledad Fandiño.

René Pérez Joglar retrató su propio funeral y labró su acta de defunción como personalidad dentro de la música. “Me siento viejo cuando los chamaquitos ahora me dicen leyenda”, expresa en su nueva canción mientras las imágenes muestran polvorientos discos de Calle 13, su banda anterior, y un banner con su rostro que es echado a la basura.

“Que Dios los reprenda. Estoy igual de joven, pero con menos fechas en la agenda”, continúa y luego asume cómo ha cambiado su lugar en el panorama musical actual: “Ya nada es como antes. Yo sé que ya no soy tan relevante”.

“Aunque le saque to’ el polvo a mis trofeos. En el cartel mi nombre ni lo veo. Si me quieren ver, que se tiren pa’l museo”, agrega en su rap con base de R&B, asumiéndose como una pieza caduca, pero que forma parte de la historia.

Luego, el video nos muestra una imagen de Residente modificada, luciendo como en sus comienzos y luego expresa una línea que da esperanzas a sus fans: “Esperando hacer las paces con mi hermano, a ver si vuelve Calle 13″, su cuerpo se va llenando de tatuajes y nos encontramos con el René actual.