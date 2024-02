Preocupación por la salud de Lanata tras la viralización de un alarmante video

El conductor Jorge Lanata generó preocupación en las últimas horas tras la viralización de un video donde se lo ve dormitando en pleno aire de su programa de radio.

En las redes sociales se difundió un video del periodista en Radio Mitre, en medio de un debate político con sus compañeros, pero lo que alarmó a los usuarios fue su estado.

En el recorte se puede observar que Lanata cierra los ojos mientras su equipo habla, así como también su cabeza se balancea de un lado al otro.

En X (Twitter), los usuarios expresaron su preocupación y dejaron mensajes en una publicación de la cuenta @LIBERALDEMILEl, que subió el clip: "Es un milagro que siga vivo", "Está luchando por respirar, en cualquier momento la queda", "No pude respirar. Sus pulmones no resisten más", "No puede respirar por años de darle al cigarro, también tiene obesidad mórbida", "Preocupante, nunca lo vi así".

Qué le pasó a Jorge Lanata

Sobre finales del 2023, Lanata estuvo internado en algunas oportunidades a causa de una fuerte neumonía. Recientemente, pasó por los estudios de verano de El Observador FM 107.9 en Punta del Este y recordó sobre el difícil momento: "Fueron tres períodos de perder la conciencia. Estuve en terapia intensiva, intubado, salir un día y volver a entrar. Fue muy feo, muy fuerte. No sé si pensé que eso podía ser morirme, pero era lo más parecido a morirme que había vivido".

"Fue un momento en el que tuve sueños muy vívidos, que parecían la realidad. Eso me impresionó. Por un lado, me preocupó, y por otro estaba pensando que las cosas se podían terminar. Que podía no estar más", reflexionó el comunicador sobre el momento en el que pensó que podría morir.

Además, Lanata habló sobre la manera en la que ha cambiado su forma de disfrutar el día a día y lo linda que es la vida: “Esto lo supe cuando dejé de tomar drogas y me di cuenta de que no tenía que estar despierto todo el día. Estar despierto es una exigencia de los demás. Estar vivo es increíble, cualquier cosa que veo me parece brillante: el cielo, el mar”.

Con información de Exitoína