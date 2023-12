Noche de 'Furia' en GH 2023: la nominación que hizo estallar a los 'hermanitos'

‘Furia’ Scaglione terminó rindiendo honor a su apodo y ‘sacudió’ a todos los participantes de la casa de Gran Hermano (Telefe). El motivo fue uno solo y concreto: ella quedó en la placa en la primera nominación del programa.

La mujer, de 32 años, no se tomó para nada bien la situación en la que quedó expuesta y apenas el conductor de GH, Santiago del Moro, terminó la transmisión de la primera gala de nominación, Julia montó en cólera contra sus compañeros y les hizo un duro reclamo.

"Acepten a las personas como son. Ustedes tienen una personalidad, y yo tengo otra", comenzó Juliana mientras los 'hermanitos' contenían a Zoe, otra de las nominadas. Y continuó: "Si yo quiero caminar, hacer chistes y contar pelotudeces, es mi micrófono".

"Cada uno vino acá por algo. Yo vine a cagarme de risa de mí, cómo es mi personalidad. Dejen de decirme 'Juli basta', 'Furia pará'. Más me dicen eso y más me ganas de irme me dan. ¿Saben qué? Yo a mi vida la vivo como quiero, porque la vivo hace años", dijo Juliana mientras los demás jugadores buscaban entender que es lo que estaba pasando.

A continuación lanzó: "Ustedes se van a quedar acá adentro, literal, yo ya sé lo que pasa conmigo, lo sé porque me pasa en la vida en general. A mí 'siempre me señalan, me apuntan con el dedo' y la canción que viene -en referencia al icónico tema de Gloria Trevi-. Listo, relajen, si no quiero que me abracen, si no quiero que...", dijo Scaglione, pero fue sacada del aire instantes después, ya que Telefe cortó la transmisión del reality.

Lo que siguió, en la transmisión alterna, fue: "Me gustan los abrazos, pero no de gente falsa, posta boluda qué asco".

Los primeros nominados de GH 2023

Los nominados fueron: Juliana (22 votos), Zoe (9 votos), Hernán (7 votos) y Catalina (6 votos).

Ahora, al ser la líder de la casa, Sabrina, tendrá que salvar a uno de los nominados y subir a otro de sus compañeros a la placa.

Fue la entrada de Sabrina Cortéz la que ‘detonó’ a Juliana y más teniendo en cuenta que la rubia, ganó el liderazgo a tan solo una hora de haber ingresado a la casa más famosa del país.

Esto hizo que Furia denunciara “fraude” en la prueba del líder y fue a quejarse con Gran Hermano en el confesionario. “Básicamente, para ganarme a mí, tenés que ser triple doble de riesgo”, sostuvo, que se dedica justamente a ese oficio. “No es que no me gusta perder, pero cuando intuyo que algo no es correcto, me gusta hablarlo: la prueba del líder la gané yo si no hubiera entrado esa persona”, amplió Juliana en su denuncia. “Es mi percepción y quiero contártelo. No está bueno, te deja un gusto medio agrio”, sentenció la jugadora.

La bronca de Juliana no quedó en el confesionario, sino que fue a hablar cara a cara con Sabrina para decirle que en su lugar ella capaz hacía lo mismo, y que incluso sintió ganas de romper una puerta del enojo que tenía. “Es que estoy re loca”, le dijo Juliana a una atónita Sabrina.