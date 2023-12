La mendocina que se perfila como estrella de GH 2023

En la jornada inaugural de Gran Hermano 2023, transmitido por Telefe, la atención se centró en la incorporación de dos concursantes frescos, entre ellos Sabrina Cortez, una joven mendocina de 29 años que ha residido en Buenos Aires durante los últimos 15 años.

A pesar de su formación como contadora, Sabrina expresó su aversión al trabajo en ese campo debido al estrés asociado, optando en su lugar por dedicarse a las redes sociales y el modelaje.

La incorporación de Cortez generó gran expectación, especialmente después de que se revelaran fotografías sorprendentes de su pasado antes de alcanzar la fama, dejando atónitos a todos sus seguidores. "Mamá y papá militares. Yo también quise ser militar en un momento y todo ese ambiente a mí me encanta", compartió Sabrina sobre su trasfondo familiar, revelando una conexión única con el ámbito militar.

En cuanto a su vida amorosa, la participante reveló: "Estoy en pareja hace siete años con intermitencias. Mi novio está chocho, me rebanca y me deja ser, no es celoso, y yo tampoco". Su actitud abierta y sin celos destaca su relación estable a lo largo de los años.