Mirtha Legrand ya emitió su voto: "Lo tengo decidido desde hace mucho"

Podría haberse quedado en casa, ya que hace tiempo superó los 70 años. Pero Mirtha Legrand (96) quiso ir a votar este 13 de agosto por las elecciones PASO, y para ello asistió a la escuela donde le correspondía cumplir con su derecho de ciduadana. Fue poco después de las 14 de este domingo, y su presencia movilizó a gran cantidad de periodistas.

Vestida con colores claros, la conductora se mostró sonriente y con muchas ganas de conversar. Confiada, expresó que "Elvira siempre me acompaña y me va a ayudar. Es muy sencillo, me dijeron", expresó, en referencia al voto electrónico que se experimentaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los periodistas le preguntaron en forma directa si ya tenía formulado su voto. "¡Sí, desde hace tiempo!", aseguró Mirtha. Uno de los reporteros de C5N, canal oficialista, quiso indagar en cuál candidato había elegido, a lo que la conductora hizo un guiño a otra cronista, respondiendo "Este chico quiere saber", entre risas.

En diálogo con cronistas de varios medios televisivos, Mirtha aseguró que no siguió las votaciones por televisión, sino por radio. "Vengan a votar. Es un deber de ciudadano, es una obligación. Es algo de toda la vida. Yo ya soy grande y sigo viniendo, y seguiré viniendo", contestó a los periodistas apostados en la puerta de una escuela del barrio de Palermo.

Consultada sobre si volverá este año con sus almuerzos, la Legrand contestó "Estamos en eso", dejando alta la expectativa sobre su regreso a la televisión.

A la salida, luego de sufragar, Mirtha contó que las autoridades de mesa la ayudaron para el voto electrónico, y que le pareció sencillo. Aseguró que se iría a su casa para cumplir con el ritual de cada domingo, que no sería alterado por esta fecha especial: el té con amigas y familiares, para luego esperar el resultado de los comicios.