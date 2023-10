Maradona: el legado eterno en el cine, las series y la música

Hoy se cumplen 63 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, el astro del fútbol mundial que trascendió las canchas y dejó una huella imborrable en la cultura global. Además de su legado en el fútbol, la figura de Maradona ha inspirado numerosas películas y canciones que exploran su vida y su influencia en el mundo. En este artículo, presentamos un recorrido por algunas de las obras más destacadas dedicadas a El Diez.

Diego Maradona: un documental revelador

El documental británico Diego Maradona, dirigido por Asif Kapadia en el 2019, ofrece una mirada íntima a la vida y carrera del legendario futbolista. La película se construye a partir de 500 horas de metraje inédito y se centra en el período en que Maradona fue transferido del Barcelona al Napoli en 1984. Durante su tiempo en el Napoli, Maradona llevó al equipo a ganar la Serie A y la Copa de la UEFA en 1988-89. La película cuenta con la voz en off de varias personas cercanas a Maradona, incluyendo a Pelé, Dalma Maradona, y el propio Diego Maradona. Este documental está disponible en HBO Max y ofrece una visión única de los desafíos y triunfos en la vida de la leyenda del fútbol.

Maradona by Kusturica: la exploración de un ícono

Otra película que profundiza en la figura de Maradona es Maradona by Kusturica, dirigida por el serbio Emir Kusturica. La película busca comprender lo que Diego Maradona representa para el mundo y quién es el hombre detrás de esa representación. Kusturica recopila eventos destacados de la vida de Maradona, desde su infancia en Villa Fiorito hasta su carrera como jugador y sus problemas con las drogas. Además, la película acompaña a Maradona en sus actividades entre 2005 y 2007, incluyendo su experiencia como presentador de televisión en La Noche del 10 y su participación política junto a líderes como Fidel Castro, Evo Morales y Hugo Chávez.

Amando a Maradona: la pasión de los seguidores

La película Amando a Maradona examina la conexión entre Diego Maradona y sus seguidores en todo el mundo. Dirigida por Javier M. Vázquez, la película pregunta qué comparten un niño jugando en una calle de Villa Fiorito con el dueño de una cantina en Nápoles o un grupo de fanáticos con tatuajes dedicados a Maradona. La respuesta es simple: todos están unidos por un profundo amor por Maradona. La película sigue a Diego mientras repasa su vida desde Cuba, y se adentra en un viaje que muestra la pasión de sus seguidores en todo el mundo.

Héroes: el mundial del 86 a través de los ojos de Maradona

La película Héroes, dirigida por Tony Maylam, ofrece una perspectiva única del legendario Mundial de 1986 en México. La película utiliza una combinación de material filmado por Maylam y material de archivo de transmisiones mexicanas y de la BBC para retratar la euforia histórica que rodeó al torneo. Héroes captura la emoción del Mundial de 1986 y la actuación estelar de Maradona en el torneo. La película ofrece una visión cautivadora de un momento icónico en la historia del fútbol.

El Camino de San Diego: un homenaje único

El Camino de San Diego, dirigida por Carlos Sorin, narra la historia de Tati Benítez, un humilde trabajador de la madera que vive en un pequeño pueblo al norte de Misiones, Argentina. La película está ambientada en 2004, cuando Maradona fue hospitalizado por graves problemas cardíacos, y miles de personas se congregaron para expresar su afecto. La película sigue a Tati mientras encuentra una gran raíz de timbó en la selva, que representa la imagen de Maradona a sus ojos. Cuando se entera de la hospitalización de Diego, decide llevar la raíz hasta donde se encuentra Maradona. Esta película es un conmovedor homenaje a la figura de Maradona y su impacto en la vida de las personas en Argentina y más allá.

Diego Maradona no solo dejó una marca imborrable en el mundo del fútbol, sino que su vida y legado han inspirado una serie de películas que exploran sus triunfos y desafíos. Estas películas ofrecen una visión única de uno de los íconos más queridos y controvertidos del deporte. Además, a través de estas obras cinematográficas, se perpetúa la memoria de Maradona y su influencia en la cultura global.

Diego Maradona en la televisión

La hija de Dios, por HBO MAX: en el nombre del padre

Documental biográfico relatado en primera persona por Dalma Maradona, donde cuenta su verdad y habla como nunca antes del vínculo que la une a Diego, desde una mirada íntima y auténtica. Abre las puertas a sus recuerdos familiares y busca reencontrarse con su padre entre los momentos más importantes de su vida y carrera, a través de viajes, anécdotas, revelaciones y charlas inéditas con figuras clave.

Maradona: sueño bendito, la vida del "10" en Amazon Prime Video

Serie de ficción en la que tres diferentes actores interpretan al argentino Diego Armando Maradona a lo largo de su vida y prolífica carrera; desde sus humildes comienzos en el barrio bonaerense de Fiorito, partido de Lomas de Zamora, y pasando por su carrera como futbolista en el Barcelona y el Napoli, entre otros acontecimientos destacados de su vida. Además, la serie mostrará su papel clave en la victoria de su selección nacional en el Mundial de Fútbol en México ‘86.

Diego y su última nota

La última entrevista televisiva que dio fue en diciembre de 2019, cuando mantuvo una imperdible charla con el periodista Matías Pelliccioni para el programa Líbero, de TyC Sports.

Diego Maradona y la música

Se sabe que Diego era un ferviente adepto a la música, ha llegado a grabar algunas participaciones, y en más de una oportunidad se lo vio en televisión entonando algún tango o alguna canción dedicada a él mismo.

La mano de Dios

Interpretada por leyenda del cuarteto, Rodrigo Bueno (1973-2000), esta canción es considerada como un clásico, ya que narra la historia del ascenso del 10 a la grandeza. "Sembró alegría en el pueblo, Regó de gloria este suelo..." cantaba el ídolo cordobés.

La vida tómbola

"Si yo fuera Maradona, viviría como él", dice en el primer verso de la canción escrita por Manu Chao en 2007. En video de "La vida tómbola" se lo ve al propio "Pelusa" presenciando en vivo en una calle al momento en que el músico interpreta la canción, este momento da cierre al filme Maradona by Kusturica.

Maradó

Los Piojos dieron vida a este memorable hit en 1997, que estuvo en el tope de todos los rankings de la época y quedó inmortalizada como uno de los temas más representativos de la vida de Maradona. "Y todo el mundo ve, una revancha redonda en su pie, todo el país con él corriendo va..."

Santa Maradona

Mano Negra, la banda francesa que fuera liderada por Manu Chao, hizo uno de los mejores temas dedicados al Diez, que repasa su carrera y que se convirtió en un clásico. "Santa Maradona reza por mi"

¿Qué es Dios?

Las pastillas del abuelo compuso este que tiene una de las frases más emblemáticas y utilizadas en este último tiempo: "Pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro".

Maradona

Andrés Calamaro expresó toda su admiración hacia Maradona con un tema que pudo cantar junto a Diego en el escenario. "Maradona no es una persona cualquiera" dice el salmón.

Para siempre Diego

Si bien Los Ratones Paranoicos escribieron junto a Andrés Calamaro "Para siempre", la banda estrenó esta nueva versión el 10 de noviembre de 2001 en La Bombonera, cuando se realizó el partido homenaje a Maradona. "Para el pueblo lo mejor Diego Armando Marado..."

Capitán Pelusa

Los Cafres y su reggae también le dedicaron un tema a Diego, fue en su disco "Suena la alarma" de 1997. "Pelusa, no sé lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden, tu gente no te cuestiona, no se resiente te espera, con un grito caliente".