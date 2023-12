Ricardo Piñeiro, quien fue uno de los mayores representantes de modelos del país en la década de los 90’, falleció de un ACV, el miércoles 29, a los 68 años de edad.

El empresario fue internado en el Sanatorio Mater Dei, el pasado domingo 26 de noviembre, tras pasar tres días internado en el Hospital Fernández.

Recientemente, la expanelista televisiva y modelo, Luli Fernández (35), fue contundente con algunas opiniones sobre la experiencia de que ella tuvo como modelo, con Piñeiro.

En una entrevista con Mitre Live, Luli aseguró que el hecho de que el empresario haya muerto “no lava” sus acciones, y reveló sus sensaciones al enterarse de la triste noticia. “Mi primera experiencia fue en la agencia de Ricardo. La verdad que mi experiencia no fue buena”, contó Luli.

Ricardo Piñeiro murió a los 68 años / Foto Instagram

“Cuando yo no tengo algo bueno para decir de alguien, prefiero no decir nada. Y para mí, que alguien parta no te lava, o sea yo creo que cada uno vive desde sus experiencias con otro, y la mía no fue buena”, reiteró.

Luli Fernández, muy polémica por la muerte de Ricardo Piñeiro

“Por supuesto que respeto y entiendo el dolor de cualquier persona. Aparte, que un tipo de sesenta y pico de años parta es tristísimo, pero yo no tenía relación con él. Yo tuve un problema en la empresa que comandaba él”, dijo la expanelista.

Cabe recordar que hace un mes, Fernández también suscitó polémica, cuando decidió preguntarle a Luciano Pereyra en PH Podemos hablar sobre los rumores de un supuesto romance con Alejandro Fantino y que el cantante desmintió una vez más.

La modelo contó en una entrevista con LAM que “se armó un lío bárbaro”. “Sé que el revuelo fue más en redes, pero no las vi. La gente no sabe, pero la grabación de PH es muy larga y esa pregunta se la hice casi al principio, y después seguimos”, relató.