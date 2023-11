Ricardo Piñeiro: ¿quién fue y qué impacto tuvo en el mundo del espectáculo?

Tras la lamentable noticia de su deceso, producto de haber sufrido un ACV y por lo que estaba internado en estado reservado, Ricardo Piñeiro fue un exrepresentantes de modelos más importante del país.

Piñerio tuvo la oportunidad de representar a modelos como María Vázquez, Andrea Frigerio, Verónica Lozano, Paula Chaves, entre muchísimas más. Sin embargo, su belleza también supo llamar la atención de las principales tapas de revistas, que en muchas ocasiones lució su cuerpo.

Su tarea en el espectáculo, fue la de encontrar nuevas figuras mediáticas. Un claro ejemplo, fue explosión de Paula Chaves que entró de su mano al reality Super Men y luego su imagen se posicionó en programa de Marcelo Tinelli.

“La verdad que no tengo mucho para decir. Lo quiero mucho a Ricardo, fue una persona muy importante en mi vida. Puedo decir que fue mi ‘descubridor’ de alguna forma, no nos hablábamos todos los días pero siempre teníamos algún encuentro. Así que esta situación es bastante triste”, manifestó la modelo y conductora de televisión.

Su caída y sus días alejado de la frivolidad

Pese a que fue una persona exitosa, Piñeiro tuvo un problema económico en el 2011 y el representante de modelos inició de nuevo, de alguna manera, de cero. “En un momento tuve una gran depresión, no sé si llamarlo una estafa, pero tuve muchos problemas y se tuvo que cerrar la empresa. Yo no soy millonario, nunca lo fui aunque la gente lo creía. Vivo en un departamento lindo pero me rompí el alma durante 40 años”, había declarado en su momento.

Por otra parte, reconoció que tuvo una adicción al alcohol y tomó la decisión de enfrentarla anotándose en Alcohólicos Anónimos. Se refugió en la religión y ofreció su vida como voluntario en la iglesia de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón.

“Estoy comprometido con la causa. Tratamos de rescatar a la gente que está en situación de calle y la intención es que esa gente se inserte de nuevo en la sociedad y pueda tener un trabajo digno. Les servimos un plato de comida a cada uno, un postre, agua, se reza y se agradece que estamos comiendo. Estas son las cosas que me gratifican”, describió en una entrevista con Socios del Espectáculo, alejado del mundo de las modelos y la frivolidad.

En sus últimos años, Piñeiro se dedicó a la fotografía y fue una pasión que la descubrió de grande. A tal punto de que llegó a hacer exhibiciones, reconocidas y elogiadas por fotógrafos de la talla de Gabriel Rocca.