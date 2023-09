Luis Brandoni criticó a Ricardo Darín por la multipremiada Argentina, 1985

En una entrevista reciente, el destacado actor argentino Luis Brandoni (83) se pronunció sobre diversos temas, abordando desde su pesar por la partida de Pepe Soriano hasta sus opiniones políticas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su crítica hacia su colega Ricardo Darín (66) y su participación en la película Argentina, 1985.

Durante conversación con el periodista Osvaldo Bazán, Brandoni expresó su descontento con la representación de Raúl Alfonsín en la mencionada película dirigida por Santiago Mitre. Según el reconocido artista del cine nacional, la figura del expresidente radical no tuvo el protagonismo que merecía en un filme que fue nominado al Óscar y que narra el juicio a los genocidas de la última dictadura cívico-militar en Argentina.

"Después vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. Esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas", declaró Brandoni enérgicamente.

El actor destacó la importancia del expresidente en el impulso del Juicio a las Juntas y cuestionó la falta de representación en la película: "El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película, los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa", insistió Brandoni.

El actor manifestó su indignación ante esta omisión histórica y reveló que ni siquiera intentó hablar con los protagonistas de la película: "Si hablo, me enojo, porque un día le voy a decir: '¿cómo carajo hiciste Ricardo (Darín) para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo'".

Además, Brandoni fue contundente contra aquellos que, según él, buscaron la amnistía en lugar de justicia durante esos tiempos difíciles: "Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía", sostuvo.

Cuando se le preguntó si creía que su colega Ricardo Darín era peronista, Brandoni hizo referencia a un incidente previo entre Darín y la Cristina Kirchner en el 2013 y concluyó: "No, creo que no. No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo no sé en qué revista lo del patrimonio de Cristina y después la presidenta lo llamó y él fue y le dijo: “’Soy un pelotudo’”.