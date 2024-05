La Tierra Media renace: nueva película de El Señor de los Anillos en 2026

El equipo galardonado con el Óscar detrás de las famosas trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit se une nuevamente para producir dos nuevas películas. El primero de estos proyectos, provisionalmente titulado El señor de los anillos: la caza de Gollum, será dirigido por Andy Serkis (60), quien formó parte del elenco de LOTR. Además, Fran Walsh y Philippa Boyens, junto con Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, están a cargo del guion.

"Yessssss, Precious", expresó Serkis, conocido por su interpretación de Gollum, en un comunicado lleno de emoción. “Ha llegado una vez más el momento de aventurarnos en lo desconocido con mis queridos amigos, los extraordinarios e incomparables guardianes de la Tierra Media Peter, Fran y Philippa”.

Jackson, Walsh y Boyens, en un comunicado conjunto, manifestaron su entusiasmo por volver a la Tierra Media junto a Serkis. "Es un honor y un privilegio viajar de regreso a la Tierra Media con nuestro buen amigo y colaborador Andy Serkis, que tiene asuntos pendientes con ese ser: ¡Gollum!", expresaron. Además, destacaron su orgullo por trabajar en esta nueva aventura épica como El Señor de los Anillos en colaboración con Warner Bros.

Las películas serán estrenadas por Warner Bros. Pictures y New Line Cinema, siendo Warner Bros. propiedad de la empresa matriz de CNN. Jackson, conocido por hacer historia con la trilogía original, dirigiendo tres largometrajes de gran presupuesto simultáneamente, espera repetir el éxito con estas nuevas entregas.

La trilogía original de El señor de los anillos, compuesta por La comunidad del anillo, Las dos torres y El regreso del rey, fue aclamada por la crítica y nominada a múltiples premios, incluidos los premios Oscar, los Globos de Oro y los BAFTA. Serkis, quien además de actor es director, ya tiene experiencia trabajando en el universo de Tolkien, habiendo dirigido la segunda unidad en la trilogía de El Hobbit y la película Venom: Let There Be Carnage en 2021.

La noticia del regreso de la Tierra Media ha emocionado a los fans de Tolkien en todo el mundo, quienes esperan ansiosos sumergirse nuevamente en este mundo fantástico lleno de aventuras, criaturas mágicas y épicas batallas. La expectativa está en aumento mientras se espera el estreno de estas nuevas películas.