La saga 'Destino final' cumple 25 años y se viene la sexta entrega

La sexta entrega de la popular saga de terror Destino Final se encuentra en producción y se estima que sea estrenada en el 2025, a 25 años del estreno de su primera entrega.

Este jueves, tras una larga espera, finalmente se dio a conocer el elenco de la próxima película.

Brec Bassinger (24), quien protagonizó la serie de CW, Stargirl; Teo Briones (19), actor de Chucky (2021) y la actriz que formó parte de la obra Dear Evan Hansen, Kaitlyn Santa Juana, serán los protagonistas de Destino Final: Bloodlines.

Además, completan el elenco Richard Harmon (The 100), Anna Lore (Gotham Knights), Owen Patrick Joyner (Julie and the Phantoms), Max Lloyd-Jones (The Book of Boba Fett), Rya Kihlstedt (Obi Wan Kenobi) y Tinpo Lee (The Manor).

La película está dirigida por Zach Lipovsky y Adam B. Stein, el dúo detrás de Freaks. Bajo la producción de Jon Watts, responsable de Spider-Man: Homecoming, esta nueva película originalmente se iba a estrenar directamente en HBO Max (ahora Max).

Craig Perry, productor de la cinta, ha sido quien ha confirmado a través de redes sociales que la cinta se lanzará en cines: "En el 2025 se cumplirá el 25º aniversario del estreno de la primera entrega de la franquicia. Para homenajearlo, tendremos la oportunidad de hacer otro estreno mundial de otra película, incluso en IMAX, y es algo maravilloso...".

De qué trata Destino Final

Los detalles de la trama se mantienen bajo llave, pero un único concepto central ha impulsado la serie: un personaje tiene una premonición de un evento horrible y mortal, engaña a su propia muerte y salva varias vidas más en el proceso, solo para que la Muerte, personificada como una fuerza invisible, pero imparable, venga por los supervivientes uno por uno.

La primera Destino final, protagonizada por Devon Sawa (45) y Ali Larter (48), se estrenó en el 2000. Recaudó 112 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 23 millones de dólares.

Le siguieron cuatro entregas más, con las que hasta la fecha se han recaudado casi 700 millones de dólares en todo el mundo. Destino Final: Bloodlines será la primera entrega desde entonces.

El nuevo filme se lanzará en el 2025, coincidiendo con el 25 aniversario del original.

