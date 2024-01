La insólita revelación de Matías Alé sobre la relación que tuvo con Graciela Alfano

Vivieron un romance de más de una década, y la ruptura fue masivamente cubierta por cuanto medio televisivo, radial y gráfico existiera en la Argentina. Matías Alé (46) y Graciela Alfano (71) parecían ser la pareja más querida de los medios, y la diferencia de edad de aquel entonces demostraba que para el amor no hay límites.

Pero el tiempo pasó, y un buen día ambos dejaron de ser pareja. La situación fue escandalosa en algunos puntos, y sus caminos se separaron para siempre. ¿Para siempre? Bien dicen que nunca está dicha la última palabra, y en el caso de esta expareja ese refrán parece ser mucho más que cierto.

Es que Alé estuvo presente en "Empezar el día", el programa que Yuyito González (63) en el canal Ciudad Magazine, y allí lanzó una frase que conmocionó a todos. La charla comenzó con un "le mando un saludo a Gracielita, que hace poquito estuvo hablando cosas lindas de mí", luego de hacer mención a que "la diferencia de edad nunca fue un problema" para las mujeres que elige como pareja.

"Está divina. ¡¿Para qué me separé, con todos los quilombos que tuve después?!" dijo el actor, mientras hacía mención al gran error que supuso haberse separado. "Estaríamos juntos ahora, compartiendo la temporada", dijo, ante la sorpresa de todos.

Desde la ciudad de Mar del Plata, donde está al frente de la obra "La kermesse de la China", Alé contó que no descarta hacer planes con la actriz para darse una nueva oportunidad. "Una cenita, un paseo por la Costanera acá en Mar del Plata, una vueltita en un barco... Nunca se sabe", dijo entre risas. "Tenemos una relación lindísima. No sé si está en pareja o no, no la vamos a comprometer", señaló en forma íntima.

Sin embargo, la respuesta de Graciela Alfano no tardó en aparecer. La actriz se encuentra en Punta del Este, vacacionando con su novio Carlos Bustín. Al igual que muchas figuras del espectáculo argentino, la ex vedette disfruta de los encantos de las playas esteñas, y se muestra en las redes sociales paseando a bordo de embarcaciones lujosas.

"Me está pasando que en cada rincón donde voy, tengo un recuerdo con Graciela. La puerta del teatro donde nos conocimos, el lugar donde nos camuflábamos para disfrutar de la temporada sin que nadie se enterara... "¡Si los acantilados de Mar del Plata hablaran!", dijo el actor, en modo picaresco.