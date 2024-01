Eliminaron a Isabel de Gran Hermano: las insólitas reacciones de sus compañeros

Pasaron las Fiestas, el momento del mes en el que Telefé decidió no poner al aire la gala de expulsión de Gran Hermano. Pero pasadas esas fechas, la emisión especial del reality show volvió con toda la fuerza, y en este caso con la eliminación de una participante muy popular: Isabel, una de las mayorcitas de la casa.

Entre los cinco nominados (Carla, Isabel, Rosina, Catalina y Nicolás), uno de ellos debía abandonar la casa de forma definitiva. En la prueba semana, Alan Simone se había convertido en el líder de los participantes, quien evitó cometer los errores observados por Gran Hermano en dos ocasiones en las que Martín Ku estuvo en ese mismo lugar.

Santiago del Moro, el conductor de la gala, fue nombrando poco a poco a quienes iba a seguir en la casa. De esta manera, Rosina, Florencia y Nicolás fueron los primeros salvados de la noche por el voto del público. Como era de esperarse, Carla e Isabel quedaron enfrentadas a la decisión de los votantes.

Pero ya cerca de la medianoche, Del Moro terminó con la incógnita: "Quien abandona la casa más famosa del mundo es Isabel". Casi sin expresar nada con el rostro, la mujer dijo "Les dije, chicos, que me iba". Mientras ella continuaba parada en su lugar, otros concursantes fueron a abrazarla y darle consuelo, mientras otros festejaban que Carla siguiera en carrera. "Allá voy, Santi, estoy bien, estoy contenta" decía la nueva eliminada. "No se pongan tristes, porque yo estoy feliz", repetía mientras abrazaba a algunos compañeros.

Pero más allá de la euforia de Isabel y los que la rodeaban, en otro ambiente de la casa alguien gritaba, y era imposible obviarlo: "¡Gracias, gente, gracias!", aullaba, desencajada Furia, sentada en el piso junto a la puerta del confesionario. Catalina fue la primera en abrazarla, en señal de triunfo, mientras ambas miraban a la cámara: "Se ve todo, se ve todo, la puta madre", dando a entender que la salida de Isabel se debió a una serie de situaciones en las que se vio envuelta, y que el público llegó a notar.

La casa estaba dividida: por un lado, Furia; por el otro, Isabel. Del lado de la ahora exparticipante se encontraba, entre otros, Lisandro. Licha, como lo llaman sus compañeros, se autoinflingió una especie de huelga de hambre, por el bajón que le produjo la ida de su amiga. Ahora deberán rearmarse y ver de qué manera plantean el juego, ante la partida de la mujer oriunda de La Plata. Los aliados de Furia quedaron más que satisfechos, y festejaron la partida de la mujer de 65 años, quien hizo de su sensualidad una marca registrada.

Isabel de Negri es abuela, profesora de taekwondo y se definía como "diva anónima" y una "borracha conocida", en relación con su profesión de sommelier. En su video de presentación no dejó detalle sin contar y mostrar. Bailó en forma sensual, y dejó declaraciones picantes: "No tengo vergüenza ni culpa", al tiempo que recordaba que su madre le decía "Vas a tener sexo dónde quieras, cuándo quieras y cómo quieras". Y entre sus cualidades, según ella misma, estaba la cocina: "Me van a amar cuando les cocine".