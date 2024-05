Jimena Barón habló de maternidad y su reflexión tuvo una impactante repercusión

La modelo, conductora y cantante Jimena Barón (36) habló de maternidad y su reflexión fue muy bien recibida por sus seguidoras. La artista aprovechó sus redes sociales para hablar sobre un tema sensible para las mujeres, que se encuentran cerca de los 40 y quieren planificar una familia con sus parejas.

El video lo publicó en su cuenta de TikTok, pero la viralización del contenido se dio gracias a los comentarios que se fueron generando en la plataforma de X (Twitter). Sin ánimo de chiste y hablando con mucha cordura, la artista le habló aquellas mujeres que se encuentran en sus últimos años de fertilidad y las aconsejó.

"Las mujeres de mi edad, por ejemplo, entre los 35 y 40 años, si estamos en una relación, le estamos dando los últimos años de nuestra gran chance", comenzó Barón para plantear su argumentación.

"En los cuarenta, el pibe está recién en el boliche pensando qué trago quiere tomar porque no sabe bien ni siquiera eso y nosotras seguimos teniendo un reloj biológico. Son años que son muchísimo más importantes que esos cinco años en la vida de un chabón común y corriente, porque es nuestra última chance para ser madres", sumó la artista Jimena Barón.

Al mismo tiempo, añadió: "Entonces, chicas, cuidado. Cuídenlos, valen oro. Fíjense con quién están, tengan mucho cuidado con estos últimos años, que después no hay vuelta atrás, y les den sus años 37 y 38 a alguien que ni siquiera saben si va a querer o no. ¡No! Son años superimportantes, son los últimos, irrecuperables", finaliza diciendo la influencer.

¿Cómo fue recibido su consejo?

Teniendo en cuenta que las redes sociales solo purgan y venden los comentarios con malas intenciones, las seguidoras de TikTok destacaron las palabras de la actriz y agradecieron sus palabras en un tema sensible como la planificación de la maternidad.

"¡Qué bueno escuchar a esta mujer! Muy sensato y real lo que decís. Vuelvo a mencionar que estoy gratamente sorprendida al escucharte! Sos una genia! Yo ya pasé x esa edad, pero coincido 100%", escribió una usuaria.

"Me pasó. Me hubiese encantado que alguien me hable así y me despierte de 1 cachetazo pq aún es tema de terapia a mis 45 años sin haber sido mamá 🥺 Gracias", cerró otra usuaria de TikTok.