¿Affaire entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro mientras estaban en pareja?

Corría el 2015 cuando por la pantalla de Telefé se emitía Entre Caníbales, una novela con poco éxito que protagonizaron Natalia Oreiro (46) y Benjamín Vicuña (44). Allí se comenzaron a correr rumores de que algo había ocurrido entre ellos. Años después se confirmó el affaire.

En aquellos años, Natalia ya se encontraba en pareja con el músico Ricardo Mollo (66), mientras que Benjamín Vicuña aún mantenía su relación con Carolina Pampita Ardohain ((45). Al enterarse de los rumores, ambas parejas mostraron su furia, aunque en esos años no se confirmó el romance.

Ante esto, en el programa Intrusos se sacaron a la luz algunos detalles que le dan veracidad a la historia. “Estuvieron a punto de separarse los dos (Vicuña y Oreiro) de sus respectivas parejas”, reveló Marcela Tauro. Mientras que Maite Peñoñori, contó: “En ese momento, decían que Natalia y Benjamín caminaban de la mano por los pasillos del canal”.

A todo esto, un detalle expuso el amorío que mantenían Natalia y Benjamín: “En el camarín de la actriz uruguaya, un plomero tuvo que ir para intentar destapar el inodoro, y encontró papeles y preservativos atascados en las tuberías. Esa prueba habría puesto al descubierto el affaire”.

Por su parte, Rodrigo Lussich contó cómo fue que Pampita tomó conocimiento de la situación y su temible reacción: “Ella le encontró el mensaje de texto mientras él hacía un asado; le había agarrado el teléfono porque él tenía las manos llenas de carbón”.

“El mensaje aparentemente era de Natalia Oreiro. Han volado las chispas por todos lados y el asado quedó calcinado”, concluyó el conductor de Socios del Espectáculo para ponerle un poco de humor a la historia que intentaron ocultar ambos actores.

Asimismo, quien también brindó algunos detalles sobre los conflictos que intentaron mantener bajo la alfombra fue Pampita. Es que, en una nota, Ángel de Brito le consultó si existe una persona con la cual no quiere volver a trabajar, por lo que respondió: “Sí, hay. Una sola. Me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”.

El paso del tiempo, denotó que esa declaración de Pampita hacía alusión a la Natalia Oreiro, ya que es con ella, con quien mantiene el enojo ante lo que fue el affaire que mantuvo con Benjamín Vicuña cuando aún eran pareja.