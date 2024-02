Gran Hermano: Isa "buchoneó" un dato clave para Licha y sufrió un duro castigo

Isabel de Negri (65) recibió una sanción en Gran Hermano 2023 (Telefe) después de mantener una conversación con Lisandro Navarro y facilitarle un mensaje de su pareja que venía desde fuera de la casa. A pesar de los intentos de Lisandro por evitar complicaciones, Isabel no obedeció y quedó en riesgo de ser expulsada.

La sanción impuesta por las autoridades del programa fue severa: no tendrá la posibilidad de recibir salvación por parte del líder de la semana, Nicolás Grosman, y además quedó nominada para la próxima gala de eliminación de Gran Hermano. Por lo tanto, junto a Juliana Furia Scaglione, Isabel enfrentará la posibilidad de ser eliminada, mientras que los nominados adicionales se revelarán durante la gala hoy.

Asimismo, cuando la voz de GH se alzó dentro de la casa, no solo que sancionó a Isa, sino que también expuso su juego delante de toda la casa, y es probable que quede aislada de los bandos de la casa.

La sanción para Isa por parte de la producción

El momento del desliz que le ‘costó caro’ a Isabel fue cuando ella se encontraba junto a Licha en el jardín de la casa, tomando mate. En ese momento, la participante le dijo: “Alejate de la cocina, acordate de la película ‘No todo es lo que parece’, pero usá la cabeza, y por favor te lo pido. Es un mensaje”.

El asesor financiero comprendió de inmediato el mensaje y, para evitar cualquier indiscreción por parte de su compañera, la detuvo con un gesto y le dijo: “Ya sé, está bien”. Y antes de decir el nombre de quién le envió el mensaje, volvió a aclarar al hermanito: “No me gusta tu cocina”.

“Mirame”, le dijo ella, y con mímica dijo “Mili”- su novia-, y Licha le aconsejó que no se metería en quilombos. “No es un quilombo, es un mensaje ¿No se vio mucho la mímica, no?”, aclaró De Negri.

Lisandro Navarro le insistió en que no dijera más nada: “Vos no tenés que hacer más nada por las dudas”. E Isabel de Negri aclaró: “Decime que esto que hice no se notó”, y rápidamente minutos más tarde fue al confesionario para hablar con el dueño da la casa.