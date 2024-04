Lizy Tagliani dio detalles de su proceso de adopción: "Si Dios quiere, voy a ser mamá"

La nueva integrante de La Peña de Morfi (Telefe), Lizy Tagliani (53) abrió su corazón y contó que está en proceso de adopción para convertirse en madre. Tuvo un momento íntimo junto a la actriz Nancy Duplaá (54) en medio del regreso del ciclo, que también es conducido por Diego Leuco (34).

Hablaron infinidades de temas durante el aire del programa, aunque Duplaá puso sobre la mesa un tema sensible para la conductora, que es la maternidad. La actriz deslizó "yo siempre recomiendo tenerlos de grande", haciendo referencia a su experiencia como madre.

Lizy Tagliani y Nancy Duplaá en La Peña de Morfi, Telefe

La recomendación de la pareja de Pablo Echarri (54) no fue esquivada por Tagliani y tiró "estoy bárbara y justa porque, si Dios quiere, voy a ser mamá pronto". “No sé cómo explicarle a la gente que no tengo la necesidad de ser mamá. Yo estoy en la lista de adopción, estoy esperando con muchas ganas y ansias la llegada de esa criaturita, pero a mí no me molesta cómo me diga. Que me diga tía, prima, trava”, señaló.

Además, agregó: "Yo creo que si me dice mamá va a ser un momento de desplome mundial y emocional total. Pero creo que son niños que no vienen tan amigados con esas palabras porque hasta pueden sonar crueles, así que no estoy con esa necesidad".

Lizy Tagliani y su deseo de ser mamá

Sus deseos de adoptar no son nuevos y desde hace mucho tiempo que Tagliani destacó sus deseos de sumar un miembro a su familia. Junto a su pareja iniciaron los trámites de adopción, que es un largo y engorroso proceso.

“Voy a ser la clase de madre que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser una mamá, ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo. Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona”, expresó la conductora durante una entrevista radial en Agarrate Catalina (La Once Diez) a inicios del 2023.