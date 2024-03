GH Colombia: le pidió el divorcio a una jugadora en ‘El Congelado’

Gran Hermano tiene su versión colombiana con La Casa de los Famosos, donde ocurrió algo insólito: el esposo de una participante entró a la casa por ‘El Congelado’ y le pidió el divorcio después de ver por televisión que la mujer le había sido infiel con otro concursante.

El actor Alejandro Estrada entró a la vivienda para reencontrarse con su ahora ex, la actriz Nataly Umaña, con quien llevaba 12 años de casados.

El hombre, al estar frente a frente, le dijo: “Nataly, ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, ante los ojos de toda Colombia, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, en nuestra relación y en que podríamos superar cualquier adversidad”.

“Te he visto todas las noches, me he apartado los últimos ocho días porque... bueno, pero sobre todo me tomó por sorpresa que dijeras frente a las cámaras que nuestra relación venía muy mal porque se podría haber hablado en privado, antes o después”, continuó.

Mientras la mujer estaba en shock, el actor siguió haciendo mención a la infidelidad: “Siempre en toda relación lo más importante es la honestidad, saberse decir las cosas a tiempo, si hubiésemos hablado a tiempo abiertamente, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”.

Acto seguido, le comentó que se iba a separar de ella: “Has dicho que lo nuestro no tiene nada, perfecto, no pasa nada, solo digo que no fue la forma. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo, es una decisión tomada y un ciclo cerrado”.

Estrada, además, le hizo un reclamo: “No lo hago por lo que muchos piensan, simplemente lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido sobre algo sólido y verdadero”.

No obstante, le deseó lo mejor a su exesposa: “Lo que vengo a hacer hoy precisamente es mi voto de confianza en ti y en mí, para un futuro diferente, vas a tener un futuro fantástico porque te lo mereces”.

“Retiro todas mis promesas, pero no retiro mis buenos deseos para ti, sentí que te merecías un excelente hombre y tú escogiste. Ojalá que esto cumpla con tus expectativas y te enseñe lo que valoras en la vida. Chau, hasta siempre, hasta nunca”, cerró.

En ese momento, el actor le dejó colgando de su dedo pulgar su alianza, dando por terminado de manera definitiva el matrimonio.

El hombre al que hacía referencia Estrada es el cantante pañameno Miguel Melfi, con quien Umaña comenzó una relación dentro de la casa.

Qué pasó después

Después de que les anunciaran a los participantes que podían moverse y hablar nuevamente, la actriz dijo: “Me disculpo por no escoger el canal correcto, pero si no era así nunca lo íbamos a lograr y ambos merecemos ser felices”. Y concluyó: “Te voy a amar siempre, eres un ser de luz excepcional”.