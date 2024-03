Romina ex Gran Hermano está tranquila en medio de de la tormenta legal

La vida de Romina Uhrig, ex participante del famoso reality Gran Hermano, dio un giro inesperado tras ser imputada por presunto lavado de dinero junto a su ex pareja, el ex intendente de Moreno Walter Festa.

La noticia causó revuelo en los medios, con investigaciones sobre las propiedades adquiridas por la pareja en los últimos años, incluyendo inmuebles en la Costa, un country en Villa Robles, una casa en General Rodríguez y un predio en Salta, en Cafayate.

Para Romina, este golpe fue inesperado, pero asegura mantener la calma. En un descargo público, expresó: “Me enteré ayer. Por mi parte está mi abogado encargándose. Yo estoy tranquila porque lo único que lavé en mi vida fue ropa. Estoy súper tranquila”. Aunque enfrenta una situación complicada, su ánimo no se ve afectado por las acusaciones.

Sin embargo, la imputación no solo repercute en lo legal, sino también en lo laboral. Romina, quien trabaja activamente en sus redes sociales, se muestra preocupada por el impacto que esto pueda tener en su trabajo y en la necesidad de mantenerse económicamente para cuidar a sus hijas.

"El tema es que, quiera o no, en lo laboral, que yo trabajo mucho con mis redes, eso te cag.., ¿viste? Es lo único que me pone muy mal porque yo estoy sola hoy con mis nenas, separada, y necesito laburar. Y esto a mí me cag…. hasta que se aclare todo. Es una cag…, pero bueno… Ojalá que ya termine pronto”, se quejó Romina.

A pesar de la difícil situación, Romina reitera su inocencia y denuncia que las acusaciones son falsas. Enfrentar este tipo de situación no es fácil, sobre todo cuando se difunden falsedades con el objetivo de manchar su nombre. "Si sacan cosas a la luz que son verdades, bueno, listo, uno se la aguanta. Pero cuando sacan mentiras, te quieren ensuciar, es otra cosa”, afirmó.

En medio de la tormenta mediática, Romina busca mantenerse fuerte y positiva. Con la ayuda de su abogado, espera que la verdad salga a la luz y se aclare su situación legal. Mientras tanto, continúa con su vida, enfocada en su trabajo y en el cuidado de sus seres queridos. Su determinación y su firmeza ante las adversidades son un ejemplo de resiliencia para sus seguidores y para quienes la conocen.

En definitiva, Romina Uhrig enfrenta un desafío inesperado, pero lo hace con entereza y confianza en que la justicia prevalecerá. Su mensaje de tranquilidad y su firmeza ante las acusaciones reflejan su espíritu combativo y su determinación para superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino.