'Fallout': la nueva serie de Prime Video para los fans del videojuego

Amazon Prime Video apostó por la historia de otro videojuego para convertirlo en un live action, y este jueves 11 de abril estrenó la primera temporada la serie Fallout, una adaptación para los amantes de la aventura y la ciencia ficción.

En el videojuego de 1997, producido por Interplay Productions, la historia transcurre en el año 2161, nueve décadas después de que una guerra nuclear destruyera casi todo el planeta. En este mundo posapocalíptico, el protagonista, el Morador del Refugio, habita uno de los pocos bunkers subterráneos en Estados Unidos para albergar humanos.

Cuando un dispositivo que bombea y purifica el agua se avería, es el responsable de salir a buscar una solución. Sin embargo, los sobrevivientes corren el peligro de contraer enfermedades producto de la toxicidad en el ambiente, o morir por ataques de mutantes.

La serie dirigida por Jonathan Nolan y Lisa Joy ofrece una historia diferente: en este mundo radioactivo y desolador, la protagonista es Lucy, interpretada por Ella Purnell, una joven que sale de su refugio nuclear con el objetivo de salvar a su padre, enfrentándose a los desafíos y horrores mundo exterior.

¿En qué plataforma está la serie de Fallout?

La serie inspirada en el famoso videojuego Fallout se estrenó en la plataforma paga de streaming Amazon Prime Video.

¿Cuántos capítulos tiene la serie de Fallout?

La primera temporada de la serie Fallout se compone de 8 capítulos: "The End", "The Target", "The Head", "The Ghouls", "The Past", "The Trap", "The Radio" y "The Beginning".