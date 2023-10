Transclassical Rock se une a la Orquesta Barroca de Mendoza este viernes

El destacado músico internacionales Pedro Henriques da Silva y la consagrada mendocina Lucia Caruso llegan al Teatro Independencia (Espejo y Chile de Ciudad) para presentar su aclamada producción Transclassical Rock, junto a la Orquesta Barroca de Mendoza.

Este viernes, desde las 21, la sala mayor de la provincia abre las puertas al público, que podrá disfrutar de un show único en el que sonarán versiones sinfónico-rockeras de grandes clásicos de The Beatles, Queen, y Radiohead, entre otros.

Pedro H. da Silva

Luego del concierto habrá una degustación junto a los artistas en Under Wine Bar. (Espejo, Frente al Teatro Independencia). La entrada tiene un valor de $3000 e incluye una copa de vino + una tapa a elección. Los tickets están disponibles a través de Entrada Web o en boletería del teatro.

Por su parte, al día siguiente -sábado- con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo una Master Class sobre la obra Transclassical Rock, fusión de géneros y estilos, la cual irá desde Albeniz hasta Radiohead. La misma tendrá lugar en el Espacio Julio Le Parc, Sala Chalo Tulián, a las 18.

Sobre Transclassical Rock

El espectáculo está basado en el álbum Transclassical Concertos, el cual presenta dos conciertos escritos en estilo Transclassical, que combina música clásica, improvisación y elementos de diversas culturas y épocas: el primer concierto para guitarra y orquesta portuguesa de Pedro H. da Silva, y el concierto para piano Luz y Viento que utiliza técnicas innovadoras de Lucía Caruso.

Lucía Caruso

La fotografía de la naturaleza inspiró ambas obras, especialmente la interacción de la luz y el viento, y el anochecer, la noche y el amanecer, con la orquestación reflejando el cambio de luz y clima. Ambas obras utilizan varios dispositivos para crear sonidos inventivos, incluido un arco electrónico, un martillo musical, tocar las cuerdas del piano con baquetas, púas y palmas, y más.

El álbum también incluye la composición conjunta de ambos compositores Folia para guitarra, piano y orquesta portuguesa, y un arreglo especial de Here comes the sun para guitarra y cuerdas portuguesas. Fue grabado junto a la Academy of St. Martin in the Fields, considerada por muchos la mejor orquesta de cámara del mundo, en los legendarios estudios de Abbey Road en el quincuagésimo aniversario del día en que The Beatles grabaron la misma canción en el mismo estudio.