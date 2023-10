Tom Pez presenta 'Un lugar feliz', un disco para "incendiar el dolor"

Desde la introspección que generó un contexto de crisis mundial por la pandemia, y desde un sentimiento de "sufrimiento", Tom Pez lanzó su álbum debut El derrumbe de las grandes esperanzas (2021), un disco ambicioso y hermoso, que mostraba el lado más reflexivo y oscuro del artista, que en una charla con Ciudadano News recordó: "Me gustan los nombres que de por si solos permitan una multiplicidad de interpretaciones. El nombre del primer disco es bastante oscuro y marcó una época de la perdida del significado y un análisis de lo líquido que se pone todo".

De todos modos, el cantautor mendocino recalcó que el título de esa placa "tiene dos significados, porque esperanza es esperar, y cuando las esperanzas caen tenemos que hacer algo, y ahí vemos lo que pasa. Después de la pandemia vimos la dificultad de creer en algo y se creó un individualismo absoluto. Era un diagnóstico desde la sensibilidad artística hacia algo más filosófico".

Dos años después, hace apenas unos días, Tom Pez sorprendió con un disco que, al menos desde la premisa, plantea algo completamente diferente... Y desde el nombre, inevitablemente también: Un lugar feliz.

"El primer disco está escrito de un lugar de sufrimiento... y de depresión, de un proceso terapéutico. Y el segundo es de vomitar aprendizajes. El primer disco fue de un lugar de soledad y de enfrentamiento al mundo, y el segundo fue de un lugar de construcción colectiva. El derrumbe de las grandes esperanzas es quizás menos humilde, porque traté de abarcar cosas que me exceden, pero ahora salí del laboratorio, de probarme cosas a mi mismo y que me acepten; a descubrir un grupo de personas muy apasionadas por lo que hacen, y entendí que el camino es disfrutar, porque es lo que nos mantiene", comparó.

Además, el artista reflexionó: "He estado construyendo en mi vida una casa en un lugar que no existe, al que nunca voy a llegar, y ese lugar que no existe a su vez está, pero muy mezclado, porque lo estamos viviendo. Es muy humilde, es hacerse cargo de nuestra vida, del lugar que tenemos".

"La tapa la hizo la Chiara Bagnato, y esa casa parece el lugar feliz que siempre está adelante, y que nunca alcanzamos", dijo Tom Pez sobre este álbum de siete canciones que comparten un concepto pero no fueron precisamente elaboradas en un mismo proceso creativo. El músico contó: "Casa sin tiempo no entró en el disco anterior, porque no la sentía parte, igual que Retratarte (que salió como single). Ahora llegó el momento de cantar Casa sin tiempo, sentí que quedaba mejor en Un lugar feliz".

En cuanto a la elaboración de los temas, Tom Pez citó a Drexler, que dice "que a la canción se entra por lugares distintos". "Yo hice la música primero, y las letras fueron escritas después en muy poco tiempo. La música fue saliendo como un juego con el productor, Carli Arístide, y las letras después se dejaron reposar y, en un momento, no sé porqué, pero salieron. Es como que llegó el momento. Fue el juego improvisado de la música y después la conceptualización, los letras fueron como subtítulos de la música".

"Se dicen cosas como en un balbuceo y se improvisa hasta que se encuentra. Empezás diciendo: 'Tengo que ir a comprar el pan, con la melodía de lo que después sería una canción de amor'", bromeó.

Con respecto al proceso de producción, el cantautor detalló: "El disco salió ahí, tocando con todos los integrantes de la banda (Pedro Vanin y Valentin Moreno en guitarras, Franco Maza en batería, Sofia Mateo en piano y Mafalda Faggian en coros). A los temas los construimos colectivamente, por ejemplo, Mil soles se hizo desde la banda, más allá de que la letra y la música ya estaban".

"Dijimos desde el principio que Un lugar feliz iba a tener una identidad eléctrica, más profunda. A diferencia de El derrumbe de las grandes esperanzas, no tiene guitarras criollas y no tiene ritmo de raíz (folclórico), básicamente nos pasamos el día haciendo música y explorando cosas que no hicimos antes, fue decir: 'Quiero cambiar la estética del disco anterior pero mantener mi identidad, y creo que se logró. Salió la guitarra de nailon, entró el piano, y los tiempos son más rockeros, con músicos jóvenes con más desparpajo y una visión más rockera", opinó.

La presentación de Un lugar feliz

Tom Pez mostrará las canciones de su segundo disco este sábado, desde las 21 (entradas a la venta en Entrada Web), en la Sala Circular del Le Parc (Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén), en una fecha titulada Orígenes. "El show es una fecha compartida entre dos proyectos que presentan sus discos, en mi caso el segundo y en el caso de Los Alienígenas del Barrio, el primero, que se llama Soy", reveló.

El creador de Un lugar feliz informó que esta será la primera parte de un ciclo que concluirá el 4 de noviembre con las presentaciones de otros dos proyectos musicales de la emergente escena mendocina: Lila y Sexólogos del Amor; y explicó que "esto nace de la necesidad de consolidar una comunidad musical, que se formó en el Estudio Jimbo, que se ha convertido en una usina, en un lugar de muchos proyectos, como Los Alienígenas del Barrio, El Lorenzo Pa, LIila o Los Sexólogos".

Y puntualizó que lo que se generó es "una comunidad que no busca fortalecerse, sino expandirse y encontrar a más personas. Es un posicionamiento político de la salida del individualismo hacia lo colectivo, para mejorar la escena de todos y no como un proyecto personal. Buscamos hacer crecer la comunidad de forma interdisciplinaria, por eso en el show la escenografía la va a hacer la Chiara, y los Nosequieneson van a ser una intervención de improvisación".