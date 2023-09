Piti Fernández recorre Cuyo en moto y a puro rock

"Voy a viajar en moto a Cuyo, como 'los rengos' (en referencia a los integrantes de La Renga, que suelen trasladarse en moto a las ciudades donde tocan)", avisó Piti Fernández, quien este fin de semana será uno de los protagonistas del DominRock, que tendrá escenarios en tres provincias distintas.

Y si, el cantante de Las Pastillas del Abuelo vendrá al oeste del país montando su motocicleta, como lo hace en el video de ¿Cuál es tu norte?, y tendrá un calendario apretado, porque se presentará el viernes en San Luis, el sábado en San Juan y el domingo en Mendoza. "No me pasó nunca, realmente es la primera vez que me pasa de tocar en tres lugares distintos en un mismo festival, está muy bueno", dijo Piti en una charla con Ciudadano News. "Vamos a disfrutar de los clásicos de Viejas Locas con los amigos Fachi y Abel, y de Caras Extrañas que es un golazo... El rockanroll va a sacudir Cuyo, ojalá", se entusiasmó el músico a la hora de analizar las otras agrupaciones que estarán en el DominRock.

Además de ser el frontman de Las Pastillas del Abuelo, el cantante oriundo de Caballito tiene otros proyectos musicales. "Ahora voy con Piti Fernández y Los Irrompibles, que es bajo, batería y quilombo. Rockero, pero al corazón. Musical, para para escuchar solos de piano que te hagan llorar, guitarras que te hagan reflexionar... También hacemos algunas canciones de Los Brindis, que es otro proyecto mío, más acústico", adelantó.

Con respecto al show que realizará en escenarios cuyanos, el rockero comentó: "Hacemos temas de los otros discos, versiones country, folk y blues de temas del rock nacional y seguramente algo de Las Pastillas también".

Con Los Irrompibles, el músico tiene dos álbumes -Conmigo mismo (2016) y Camínos bríos (2022)- y está diagramando el tercer disco, del que ya lanzó dos canciones. "Salió ¿Cuál es tu norte? y el último corte que se llama Los prejuicios y es con el genio de Maxi Prietto (Los Espíritus). Las dos canciones quedaron afuera de Caminos bríos, y el próximo corte también puede que sea de los que quedó afuera. A partir de ahí, las otras canciones de Tuertos vivos -nombre del próximo LP- son medio jazzel, con una estructura de blues, pero con más swing. De la pandemia hasta aquí dejé de componer country y estoy en esta nueva etapa", profundizó.

En cuanto al lanzamiento del disco, Piti avisó: "Yo creo que puede salir el año que viene, porque nadie me apura, así que va a ir saliendo de a singles, esta forma de sacar música me gusta porque todos los temas tienen su peso y su atención, todos tienen su fuego. A parte, sin querer, los tiempos parecen ser los mismos, porque antes te pedían discos cada dos o tres años y ahora se termina cumpliendo ese plazo pero con otra forma de presentarlo".

A pesar de estar involucrado en diversos proyectos, el cantante no descuida a su banda más popular: Las Pastillas del Abuelo, con la que en los últimos años lanzó 2020, "un álbum super conceptual", según Piti, quien adelantó que "con Pastillas, el disco que se viene tiene cinco temas nuevos y cinco viejos. Todos con grandes invitados, que son ídolos nuestros y nos deleitamos haciendo canciones con ellos".

Por último, en exclusiva, el rockero de 40 años reveló: "El próximo single con Las Pastillas va a ser con el número uno del rock uruguayo, un artista fundacional, que no puedo decir quién es, pero se pueden imaginar".

Sobre el DominRock

Uno de los festivales rockeros más importantes de Mendoza regresa después de varios años (la última edición fue antes de la pandemia), esta vez con una novedad sin precedentes: el DominRock tendrá ediciones en nuestra provincia, pero también en San Juan y San Luis.

En Mendoza, el evento se realizará los días sábado y domingo, en el teatro Gabriela Mistral (Parque O'Higgins de Ciudad). Los tickets se pueden conseguir en Entrada Web, Moicano Rockería (Galería Caracol, Ciudad), Chamu Rockería (San Martín), Maldito Perro (A. Villanueva, Ciudad), Cuál es? Bar (Godoy Cruz), Melmac (Maipú) y Go Bar (Villanueva, Guaymallén).

Line up