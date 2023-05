'La reina Cleopatra': Egipto quiere prohibir la serie por el color de su protagonista

Si bien Netflix es una de las plataformas más elegidas del mundo tanto por productores para distribuir sus creaciones como por los espectadores para disfrutar de su catálogo, en varias ocasiones ha ofendido a distintos países.

Por eso, más allá de que es una de las plataformas con la biblioteca de series y películas más variada, también es una de las que más demandas ha recibido.

Y ahora se suma una nueva demanda contra Netflix a la eterna lista que tiene. Se trata de una en contra de La Reina Cleopatra, una nueva serie que se estrena, a nivel mundial, este próximo 10 de mayo. La serie documental está producida por Jada Pinkett Smith y sigue, tal y cómo su nombre lo revela, la historia de Cleopatra.

¿De qué se trata? La sinopsis oficial señala: “La productora ejecutiva Jada Pinkett Smith presenta esta serie documental que explora la vida de reinas de África emblemáticas. Esta temporada trata sobre la reina Cleopatra, la mujer más famosa, poderosa e incomprendida del mundo; una reina audaz cuyos amores y encanto eclipsaron su mayor fortaleza: su inteligencia.

Cleopatra se transformó en un ícono, y su historia ha sido retratada y reescrita a lo largo del tiempo. Ahora, esta serie replantea su fascinante vida y su astucia política, como también formula preguntas en torno a sus raíces, tema que continúa siendo objeto de debate”.

Y, sin dudas, así como desarrolla su sinopsis, ya generó cierto debate. Esto se debe a que los historiadores de Egipto han demandado a Netflix por “falsificación de información de la historia egipcia”. ¿Por qué? Porque la actriz que interpreta a Cleopatra, en esta ocasión, es negra. La intérprete es Adele James y recibió miles de críticas no por su trabajo, sino por su color.

La elección creativa de elegir a un actor de herencia mixta para interpretar a Cleopatra es un guiño a la conversación de siglos sobre la raza del gobernante. Durante el tiempo de su reinado, la población de Egipto era multicultural y multirracial.

Era poco probable que se documentara la raza de Cleopatra, y no se conocían las identidades de su madre y sus abuelos paternos. Algunos especulan que era una mujer egipcia nativa, mientras que otros dicen que era griega. “Su origen étnico no es el foco de atención de ‘La reina Cleopatra’, pero decidimos intencionalmente representarla con una etnia mixta para reflejar las teorías sobre la posible ascendencia egipcia de Cleopatra y la naturaleza multicultural del antiguo Egipto”, aseguraron los productores.

¿En qué consiste la demanda y cómo afecta a la serie?

Según se conoció en las últimas semanas, un abogado egipcio presentó una denuncia exigiendo que se tomen medidas legales para bloquear Netflix por completo en Egipto y así evitar que el programa se transmita. Por lo que asegura el letrado, este documental viola las leyes de medios del país.

Esto es porque, más de una vez, los historiadores griegos han descrito a Cleopatra (Alejandría – 69 a. C.) como una mujer perteneciente a una dinastía de habla griega con ascendencia europea y no negra. Por lo que, la demanda indica que Netflix estaría difundiendo hechos falsos, desinformando así a la población.

Según la denuncia, Netflix intenta “promover el pensamiento afrocéntrico que incluye eslóganes y escritos destinados a distorsionar y borrar la identidad egipcia”.

¿Cómo afecta esta demanda el estreno de la serie?

El abogado del caso, quien se presentó como Mahmoud al Semary pidió, ante un fiscal, que se tomen “las medidas legales necesarias del caso”. Al mismo tiempo, las autoridades de Egipto alentaron a Netflix a que la serie no sea traducida en distintos idiomas. Esto con el fin de que su historia quede libre de “desinformación”.

Al mismo tiempo Mahmoud al Semary solicitó ante el Ministerio Público que Netflix Egipto retire el tráiler y no se continúe con los planes de publicación. Sin embargo, hasta el momento, la plataforma no se ha expresado, por lo que todo indica que el documental será compartido de igual manera, al menos para el resto del mundo donde Egipto no puede influir.

¿Cómo reaccionó el público egipcio?

A diferencia de las autoridades de Egipto, los espectadores apoyaron la propuesta de Netflix. Según declararon en más de una ocasión, así se dará a conocer una imagen más realista de la hija de Ptolomeo XII. Pero, por otro lado, distintos egiptólogos expresaron su desacuerdo como es el caso de Zahi Hawass quien brindó una entrevista en contra de este documental.

“Netflix está tratando de provocar confusión al difundir hechos falsos y engañosos de que el origen de la civilización egipcia es negra”, aseguró y luego le pidió a los egipcios que se opongan al servicio de streaming. Por otro lado, también destacó: “Esto es completamente falso. Cleopatra era griega, lo que significa que era de piel clara, no negra”.

En cuanto a Jada Pinkett Smith, la creadora de este programa, ella más de una vez declaró que el fin de haber escogido actores negros es “un guiño a la conversación de siglos sobre la raza del gobernante”. Además, hay que destacar que La Reina Cleopatra es solo una parte de su serie, la cual se llama “Reinas Africanas” originalmente.

Por eso, Smith aseguró la importancia que tienen estas producciones, en especial para ella y su comunidad cuando fue consultada al respecto. “No solemos ver o escuchar historias sobre reinas negras, y eso fue muy importante para mí, así como para mi hija, y solo para que mi comunidad pudiera conocer esas historias porque ¡hay muchas!”, dijo. Con esto, dejó en claro que, más allá de los debates, seguirá adelante.