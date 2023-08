El Plan de la Mariposa debuta en el Auditorio Bustelo

@jones.foto

En el marco de su tour nacional, El Plan de la Mariposa tendrá un nuevo paso por Mendoza, a menos de un año de su último show en la provincia, que fue en octubre, en el Foxy Live, en el marco de su Gira Incandescente.

Esta vez, la banda de los hermanos Andersen tendrá su show más convocante en tierras mendocinas, ya que se presentará -este domingo, desde las 21- en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610 de Ciudad). "La verdad que me pone muy contento, porque tengo entendido que el Bustelo es un lugar grande y emblemático, donde han tocado grandes bandas", dijo en diálogo con Ciudadano News Sebastián Andersen, cantante del grupo.

El vocalista de la banda que también integran Camila Andersen (voz), Valentín Andersen (guitarras y voz), Máximo Andersen (teclado), Santiago Andersen (violín), Andrés Nör (bajo) y Julián Ropero (batería) se mostró "feliz de poder ir a Mendoza, que es una ciudad a la que no hemos podido ir tanto, porque nosotros somos de Necochea, o sea 500 kilómetros al Sur de Buenos Aires, y al principio recorrimos mucho la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires".

Sebastián Andersen recordó: "La primera vez en Mendoza fuimos a un bar, con entrada gratis y fue el comienzo de una relación muy linda. Disfruto mucho de la naturaleza y del paisaje de Mendoza". Desde esa presentación hasta ahora, El Plan de la Mariposa ha conquistado a más público mendocino con inolvidables recitales como el que ofreció en el Teatro Independencia en 2021.

En un barcito con entradas gratis, en un pub rockero, en el Independencia y ahora en el Bustelo. No hay dudas de que la banda se puede adaptar a cualquier tipo de escenario. "Pensamos el show dependiendo de como son los lugares, una cosa es tocar en un bar bien rockero, pensando en que por ahí la energía es lo más importante, y otra cosa es tocar en un lugar con buen sonido en el que tenemos en cuenta esas cosas, y es lindo pensar en como va a ser la fecha y en el 'viaje' del recital. Yo cuando veo una banda, me gusta que me lleve en un 'viaje'", destacó Seba Andersen.

Con respecto a la presentación del próximo domingo, el cantante adelantó: "Vamos a llevar el recial que hicimos en el Luna Park (en junio), con una parte acústica y varias partes bien arriba".

Andersen también aclaró que "el material inédito lo vamos a presentar la próxima vez que vayamos, porque estamos grabando disco, estamos en ese proceso", y dijo: "Es un show muy distinto y justo estamos grabando otro disco en vivo que va a salir en estos días, y las canciones que vamos a tocar en Mendoza van a ser como suenan en ese disco".

"La primera mitad del año estuvimos trabajando en el disco y lo que falta lo vamos a grabar ahora. Creo que fue bueno para nosotros tomarnos la primera mitad del año, en la que tuvimos el tiempo para armar las canciones y no estuvimos tocando tanto. Desde principios de año hasta el Luna no hicimos fechas", recordó.

De cara lo que viene, Sebastián Andersen comentó: "En noviembre vamos a ir a Barcelona, a Valencia, a Dublín en Irlanda y al Festival Monkey Week en Sevilla. Tenemos un montón de fechas por allá y nos gusta mucho, porque hay mucha gente que se va del país y elige España; y eso hace que de repente haya muchos argentinos en todos lados. Entonces nos podemos ir de gira y es como estar en Argentina".

"Tiene una carga emocional muy alta y transforma las fechas en verdaderos rituales de recolección de recuerdos y de este anhelo de lo que era cuando te vas a vivir a otro lado, y es una forma de reconectar con eso, por eso la música y estas fechas son un poco de eso", reflexionó.

En la previa del recital de El Plan de la Mariposa tocará Golosa la Orquesta (Chile). Sobre esta banda, el músico explicó: "Somos amigos, hemos tocado con ellos en Chile, tenían ganas de venir así que los invitamos. Después vamos a Chile y vamos a tocar con ellos, que nos han recibido siempre de buena manera. Creo que tienen una búsqueda interesante, no sé si parecen al Plan, pero tienen una búsqueda interesante y me gusta".

La nueva música

Sebastián Andersen también opinó sobre los nuevos artistas que emergen en Argentina y que están teniendo un éxito mundial. "Yo considero que hay muchos artistas que si bien salieron del trap, hoy eso se está abriendo. Creo que esa generación está haciendo otras propuestas, como cumbia, reggaetón o rock. Creo que el abanico está super abierto, porque por ahí se les dice 'trap', pero también hay mucho de rock", consideró.

"A mi también me gusta mucho el rap, incluso yo en los principios hacía algo de rap, es un género que me gusta y que me parece divertido y que tiene mucho de la riqueza de la improvisación que me gusta", evaluó.

El show, en detalle

Día y hora: domingo 20 a las 21

Lugar: Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610 de Ciudad)

Entradas disponibles en EntradaWeb.