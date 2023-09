El pianista José Luis Juri, del teatro Colón a Mendoza

El maestro José Luis Juri, pianista solista del Teatro Colón, llega a Mendoza este jueves, en el marco del Ciclo Estrellas. Desde las 21, el músico interpretará obras de Frédéric Chopin, Johannes Brahms y Franz Liszt en el Teatro Independencia (Chile y Espejo de Ciudad).

La entrada general tiene un valor de $2000, mientras que las entradas diferenciadas (limitadas con acceso prioritario, degustación y meeting con los artistas después del espectáculo) cuesta $4000. Los tickets se pueden adquirir en EntradaWeb.

Sobre José Luis Juri: nació en Buenos Aires y desarrolló una amplia actividad de concertista, docente y gestor cultural, tanto en Argentina como en el exterior.

Desde hace muchos años, ofrece regularmente conciertos en países como Italia, Francia, España, Bélgica, Suiza, Egipto, Túnez, Cuba, Mexico, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina.

El programa

Primera parte:

- F. Chopin. Mazurka No. 4 en La menor, Op. 17.

- F. Chopin. Mazurka No. 3 en Do sostenido, Op. 63.

- J. Brahms. Cuatro Baladas, Op. 10.

- Andante en Re menor.

- Andante en Re mayor.

- Intermezzo - Allegro en Si menor.

- Andante con moto en Si mayor.

Segunda parte:

F. Liszt. Sonata en Si menor, S. 178.