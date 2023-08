Confirmaron las fechas del Cosquín Rock 2024

El festival más tradicional del rock nacional confirmó su edición 2024 con las fechas en las que se realizará. Se trata del Cosquín Rock, que se volverá a realizar en el Aeródromo de Santa María de la Punilla, en las sierras cordobesas, el 10 y 11 de febrero del año entrante.

La primera preventa de entradas comenzará el próximo martes (22) a partir de las 10 de la mañana, a través de la página oficial del evento que se realiza desde 2001.

Después de un 2023 histórico con récord de asistencias, José Palazzo y el resto de los organizadores del Cosquín Rock preparan novedades y mejoras para la edición del año entrante, en el que el festival volverá a celebrarse en el fin de semana largo de carnaval.

La preventa 'Yendo', que se lanzará la semana próxima, será exclusiva para clientes de BBVA. Una vez que se agote el stock se lanzará la preventa 'Llegando' que estará disponible con todos los medios de pago, y finalmente saldrá la preventa 'Viajando', también disponible con todos los medios de pago.

Todavía no se revelaron las bandas que estarán presentes en los distintos escenarios, aunque obviamente participarán varios de los artistas más importantes de la escena de la música argentina. Por la situación económica del país, se especula con que probablemente no haya shows internacionales, aunque no hay nada confirmado.