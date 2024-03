Murió Cat Janice, quien pidió hacer viral una canción para su hijo

Una triste noticia golpeó al mundo de las redes sociales. A los 31 años murió Catherine Cat Janice, quien había sido diagnosticada con un cáncer terminal.

Fue su familia, a través de sus redes sociales, la que confirmó la información. La joven norteamericana logró un gran reconocimiento por su tema Dance You Outta My Head (Baila fuera de mi cabeza), el cual compuso para ayudar económicamente a su hijo, para cuando ella ya no estuviera.

“Esta mañana, desde la casa de su infancia y rodeada de su amorosa familia, Catherine entró en la paz en la luz y el amor de su creador celestial”, se pudo leer en el comunicado de la familia, el cual continuó: “Estamos eternamente agradecidos por el amor que Catherine y nuestra familia recibieron en los últimos meses. Ella vio su música llegar a lugares que nunca esperaba y descansa en la paz de saber que continuará proveyendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos ustedes”.

Indicaron, además, que será el hermano de la cantautora quien quedará a cargo tanto de la cuenta de Instagram como de todo lo relacionado con su música. “A petición de Cat, hay más arte que ella también quiere compartir. Todo a su debido tiempo”, detallaron.

Tras la confirmación de la noticia, sus seguidores se pronunciaron al respecto y se despidieron con sentidos mensajes. “Estaba escuchando su música anoche. Ella tiene sus alas para volar”; “El cielo está cantando esta noche” y “Mis condolencias y amor a toda la familia. Descansa en paz, Cat Janice. ¡Hiciste un gran trabajo!”, fueron algunos de los mensajes.

La joven nacida en Washington fue diagnosticada con un sarcoma. Tuvo una importante visualización en las redes sociales a raíz de los videos que compartió dando detalles sobre su estado de salud. Asimismo, fue su música la que unió a todos sus seguidores y por la que muchas personas conocieron su historia.

A principios de este año, Janice lanzó la canción Dance You Outta My Head, la cual se viralizó, dado que las ganancias estaban destinadas a su pequeño hijo. Debido a esto, muchos se comprometieron y la compartieron en sus cuentas.

Fue ella misma quien les pidió a los usuarios que le dieran play al tema. “Recibí la mala noticia de que el cáncer ganó. Luché duro, pero los sarcomas son difíciles. Repuse toda mi música para ir a mi hijo y quería poner una canción más para mi cumpleaños”, expresó en un video que compartió en TikTok a principios de enero, donde se la pudo ver internada con una máscara de oxígeno.

El video que compartió

“Quiero que mi última canción traiga diversión y alegría. Es todo lo que siempre quise durante mi batalla contra el cáncer. Ojalá pudiera decirte estas palabras, pero el cáncer de pulmón me robó la voz”, expresó y les pidió a sus seguidores que guardaran su canción.

“Gracias por tu amor y rezo para que te guste la canción. Nos vemos en el paraíso”. El video tuvo más de 58 millones de reproducciones.

El apoyo en redes sociales

Rápidamente, los usuarios de las redes sociales hicieron sus propios videos usando la canción, incluso hasta se armó un trend con el tema. Varios influencers se sumaron, al igual que muchos reconocidos artistas.