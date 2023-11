¿El Polaco tiene nuevo amor? Las 'pruebas brasileñas' que hablan por sí mismas

La periodista Mariana Brey, en el programa Socios del Espectáculo (El Trece), lanzó una bomba: El Polaco (36), quien recientemente se separó de Barby Silenzi (39), habría estado en compañía de una joven en Brasil. El cantante viajó a Río de Janeiro para presenciar la final de la Copa Libertadores en la que jugaba Boca.

Brey reveló: “El Polaco no habría estado solo, solo. No viajaron juntos, ella ya estaba allá. Tiene menos de 30 años y es rubia, un rubio a lo Virginia Gallardo”. Además, agregó que la joven llevaba la camiseta de un jugador de Boca, Merentiel, atada a un costado y que fueron vistos juntos.

Ezequiel estuvo en el Maracaná para ver a Boca

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, compañeros de Brey, comentaron sobre la situación. Pallares dijo: “Lo vieron en una actitud cariñosa”, mientras que Lussich tituló la noticia como: “El Polaco habría estado con una señorita en la tribuna para ver a Boca en el Maracaná, una señorita rubia”. Mariana Brey concluyó: “A mí me dijeron que es la nueva conquista de El Polaco… Hay alguien que tiene estas imágenes, está en fotos y videos, en cualquier momento empieza a circular en redes sociales, por eso también lo cuento”.

El Polaco habla sobre su relación con Barby Silenzi

El cantante rompió el silencio tras las declaraciones de su pareja, Silenzi, mostró su descontento por la revelación pública de su crisis de pareja. En una entrevista en Intrusos (América), El Polaco defendió su postura: “No dije nada de otro mundo, dije la verdad. Si ella no lo quiere aceptar o se hace la boluda, es cuestión de… si yo lo hablo, por algo es”.

El Polaco también aclaró que la responsabilidad de la crisis es compartida: “Esto es 50 y 50, yo no soy el malo de la película ni ella tampoco”. A pesar de las tensiones, incluyendo el hecho de que Silenzi no le permitió participar en la salsa de a tres en el Bailando 2023 (América) “porque es re celosa”, según dijo él, El Polaco insistió en que aún no se decidió la separación.

“Todavía no se sabe si nos vamos a separar porque tenemos a nuestra bebé y yo la amo con todo mi corazón”, afirmó, y negó la existencia de “terceros en discordia”. El cantante reflexionó sobre la situación, sugiriendo que el desgaste de la relación podría deberse a la falta de tiempo para ellos como pareja debido a sus responsabilidades parentales.

Finalmente, El Polaco admitió que había bloqueado a Silenzi de ver sus historias en las redes sociales, explicando: “No me gusta que me miren y a ella le gusta chusmear todo lo que hago. Va y se mete por todas las cuentas que tiene”.