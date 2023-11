Separación de Barby Silenzi y El Polaco: qué hizo él y la "venganza" de ella

Barby Silenzi (39) y El Polaco (36) terminaron su relación tras varias idas y vueltas. Durante su reciente participación en el programa de Juana Viale (41), el cantante mencionó la existencia de una crisis con la madre de su hija. Más tarde, Barby confirmó la separación.

Después de cuatro años juntos, con numerosos altibajos en el camino, Barby Silenzi decidió poner fin a su relación con El Polaco.

Barby aclaró en el programa Estamos Okey (América), los detalles y confirmación de su separación. También reveló su opinión acerca de las presuntas infidelidades de su expareja.

El Polaco estuvo en Brasil para ver el partido de Boca Juniors contra Fluminense y restringió a Barby en su cuenta de Instagram para que no pudiera ver sus historias mientras estaba fuera del país.

Por su parte, la bailarina visitó LAM, y allí explicó que decidió cortar su relación con Ezequiel Cwirkaluk luego de ver al cantante involucrado en algunos de los movimientos de la hinchada de Boca Juniors junto a la policía brasileña. El mayor problema para su convivencia de pareja, radica en que él, se fue del país sin siquiera avisarle (según la versión de Barby).

“Desde que se fue, ni siquiera me contó cuándo y cómo se iba, porque tenemos una hija que lo extraña; y como que dije que lo nuestro… Si no le importaba decirme nada”, y reconoció que se sintió “separada sin estarlo” a instancias de Ángel de Brito.

“Yo siento que no puedo seguir aguantándome esa indiferencia hacia mí”, agregó Barby, y Ángel le preguntó cuánto le importan las infidelidades. “¿Sabés que yo no pienso en eso porque no lo veo a él que me sea infiel a mí?”, dijo Barby.

“¿No te llegan mensajes de las chicas de los boliches o los recitales?”, quiso saber De Brito, pero Barby negó haber recibido alguno. “Nada, nada, nada, No sé, no me pasa eso de sentir celos sobre una chica o sentir que él se va y ya me está metiendo los cuernos”, dijo.

“Él estaba en Brasil tomando sol, y acá la hija esperándolo. No la llevó a Disney cuando fue, no la llevó a Europa... ¿Y a Brasil por qué no la llevó si no iba a trabajar?”, se preguntó Barby Silenzi, tras su ruptura con El Polaco de quien reconoció que “sigue enamorada”.

“Sigo enamorada. Yo creo en él, confío en lo que me dice, y después pasa algo, y así… Aparte tuvimos varias discusiones ahora, pero él no salió en la tele a decirlas. ¿Por qué ahora sí? Me gustaría que, ya que lo dijo en la tele, que se siente en un programa a contar qué pasó”, cerró.

La “venganza” de Barby Silenzi

Después de hacerse pública la noticia de su separación, Barby decidió pasar la noche con sus amigas y compartió una foto en Instagram disfrutando de un trago, deseándoles a sus seguidores una buena noche.