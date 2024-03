El Pingüino: primer tráiler de Colin Farrell como el mafioso de Gótica

Es hora de conocer la historia de uno de los capos más temibles de ciudad Gótica. Luego de meses de espera, y de una huelga que causó retrasos en su producción, finalmente tenemos el tráiler de El Pingüino. La serie es un spin-off de Batman en la que Colin Farrell (47) volverá como el titular villano y en la que se nos narrará su intento por convertirse en el rey del crimen.

¿De qué va a tratar la serie de El Pingüino?

Ambientada luego de la inundación de Gótica, El Pingüino contará la historia de Oz (Colin Farrell). El adelanto es bastante breve y nos muestra al personaje recordando a otro criminal muy respetado de su barrio de cuando él era niño. Nos dice que cuando murió, toda la calle le hizo un desfile y explica, con admiración, que fuera recordado así pese a ser un delincuente.

Las imágenes muestran al actor transformado, con prótesis y extenso maquillaje, tal como lo vimos en la película. Luego hay un montaje rápido de explosiones, balazos, gritos y funerales. Más interesante todavía: un par de escenas que parecen tener lugar en un hospital psiquiátrico. Habrá que ver si este resulta ser el Asilo Arkham, donde se alojan los antagonistas más dementes del murciélago.

El Pingüino fue producida por Matt Reeves, quien concibió la serie mientras trabajaba en Batman. El show fue ordenado cuando los ejecutivos de Warner buscaban conectar sus entregas cinematográficas con sus títulos exclusivos de la plataforma Max. No obstante, una serie de cambios en los mandos ha provocado incertidumbre sobre esa estrategia y en específico sobre las producciones de DC.

Originalmente, Reeves iba a supervisar la creación de este título y otra serie sobre el Asilo Arkham. Con la llegada de James Gunn como presidente de DC Studios, no queda bien claro si esa segunda producción sigue en marcha. De momento, se sabe que El Pingüino permanecerá fuera del próximo DCU bajo la etiqueta de Elseworlds, para los filmes y shows que no son canon.

En cuanto a The Batman 2, apenas se confirmó que la película se retrasó todo un año hasta 2026. Aunque el filme fue aclamado por la crítica y los fans, sólo el tiempo dirá si el estudio no encuentra costoso tener dos versiones del murciélago por ahí, pues Gunn ya había expresado sus planes también para otra versión del héroe, aunque éstos todavía tardarán en materializarse y no hay ni guionista vinculado a ellos.

Lamentablemente, El Pingüino todavía no tiene fecha de estreno. Lo más probable es que Max se la guarde para el verano tardío o quizá para otoño. De momento, los fans de DC deberán ser pacientes, pues parece que este será el primer título de la firma de cómics de 2024, mientras que la única película de este año será Joker: Folie A Deux, la cual llegará a cartelera a principios de octubre.