El insólito spot que protagonizaron Edinson Cavani y Christian Sancho

Tras varios meses de memes y comentarios de los usuarios en las redes sociales, por el parecido físico entre el jugador y el actor, tanto Edinson Cavani (37) como Christian Sancho (49) se conocieron para grabar una publicidad. El lugar elegido para rodar fue el predio de Boca Juniors.

Ambos se juntaron para un divertido sport de DIRECT TV, bajo el lema "¡No te confundas!". La empresa tiene los derechos televisivos del certamen internacional, donde el club de la ribera se encuentra compitiendo. Por esa razón, más el insólito parecido entre Cavani y Sancho, decidieron concretar una curiosa publicidad.

¿Cómo Sancho se toma que la gente lo confunda con Cavani?

En una entrevista, el actor declaró que "me confunden mucho en la calle, no sabes lo que es. Entiendo la popularidad que tienen los futbolistas, que es una figura mundial encima. La barbita y el pelo es parecido". Aunque esto puede resultar invasivo para la vida de Sancho, el artista manifestó que "no me jode" y se lo toma con autor.

"Me salen a correr los encargados de los edificios ‘una foto, una foto’. ‘Pero no soy’. Y me saco la foto... El otro día venía uno y te das cuenta de que te empiezan a medir: ‘Mirá que no soy’, automáticamente le decís”, contó.