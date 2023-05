Eugenia La China Suárez y Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, fueron vistos juntos en la popular fiesta Bresh. No sólo eso, sino que luego también estuvieron en el mismo after-party que se llevó realizó en el departamento del influencer Lizardo Ponce.

Por su parte, Lizardo compartió una foto con la actriz en sus historias de Instagram y más tarde publicó un video en el que se ve a Ginocchio saliendo del apartamento junto a sus amigos.

Además, la influencer Vicky Braier, también conocida como Juariu, aprovechó la ocasión para mostrar en sus historias de Instagram que Suárez y Ginocchio comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram. El evento que compartieron juntos, fue claramente el gestante de esa acción según lo que determinaron las pruebas.

El último detalle revolucionó la red, los fanáticos de Marcos no lo pasaron por alto y se expresaron en Twitter: "La China y Marcos se empezaron a seguir en Instagram anoche se conocieron lammmmmm", "Trepardo que no se pierde una, ya captó con sus tentáculos a Marcos. Hizo after en su casa después de la Bresh y también estaba la China... LEJOS LA QUIERO", "Marcos se fue se after con la China Suárez", "Marcos y La China juntos???", "Anoche la China Suarez de after con Marcos de GH. La menos lenta", "COMO QUE LA CHINA SIGUIO A MARCOS?".

Las fotos hot de la China Suárez que revolucionaron las redes sociales

Eugenia La China Suárez compartió en sus redes sociales una serie de fotos en las que lució los diseños de una reconocida marca de ropa interior, y recibió casi 500,000 "Me gusta".

La actriz, conocida por su papel en El hilo rojo, posó en cinco imágenes en las que se la ve con provocativos conjuntos de lencería en tonalidades oscuras, combinados con accesorios dorados, lo que causó gran revuelo en las redes sociales.

Siguiendo la tendencia de lucir la ropa interior como parte del outfit, la actriz llevó un corpiño negro que combinaba con un pantalón de tiro alto y botas de plataforma de caña baja del mismo tono. Para complementar el conjunto, añadió un bodychain de alto impacto, con varias hileras de cadenas que se extienden desde el cuello hasta el abdomen.

Con más de seis millones de seguidores en Instagram, la actriz se encuentra entre las celebridades más destacadas en esa red social, y su última publicación no fue la excepción. Al lucir el conjunto de lencería, recibió más de dos mil comentarios de sus seguidores, lo que demuestra su gran impacto en las plataformas virtuales. Eugenia Suárez es conocida por su carrera en la actuación y también por su activa presencia en las redes.

La actriz se convirtió en una de las "it girls" más populares.

Gracias a su gran impacto en el mundo de la moda, varias marcas la eligieron para promocionar sus nuevas colecciones, tal como ocurrió con la colaboración entre Mugler y H&M.

La China ha demostrado ser un referente en cuanto a tendencias de moda y estilo.