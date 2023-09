El director de 'Argentina, 1985' se refirió a la polémica Brandoni/Darín

Argentina, 1985 ha desencadenado un acalorado debate en el mundo del cine argentino. Las críticas y opiniones divergentes entre dos referentes del cine nacional, Luis Brandoni (83) y Ricardo Darín (66), han sido el centro de atención en los medios y entre los fanáticos.

Brandoni sorprendió al lanzar una fuerte crítica hacia la película Argentina, 1985, que fue muy bien recibida por el público y que participó como nominada a Mejor Película Extranjera en la última entrega de los Premios Oscar.

“Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: ‘¿cómo carajo hiciste Ricardo (Darín) para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo’”, había criticado Brandoni.

Entonces Darín se manifestó: "No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy, como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio".

El director de la película, Santiago Mitre, ha entrado en la controversia para dar su perspectiva sobre la situación en diálogo con Gustavo Gravia en Radio con vos 89.9. Mitre destaca que cuando una película genera discusión y debate sobre su contenido, esto en realidad es un signo positivo. Para él, las críticas y opiniones diversas amplían los discursos que rodean a la película y enriquecen la conversación en torno a ella.

La importancia de la representación

Uno de los puntos de desacuerdo clave se refiere a la representación histórica en la película. Brandoni expresó su descontento porque, según él, la película no incluye figuras políticas relevantes de la época, como Raúl Alfonsín, quien fue presidente durante ese período. Darín, por otro lado, defendió la película y se mostró desconcertado por las críticas de su colega.

El director Mitre reconoce que, si bien hubiera deseado abordar más aspectos y figuras históricas en la película, las limitaciones del formato cinematográfico hacen que sea necesario centrarse en ciertos personajes y eventos. La película se enfoca en los personajes de Strassera, Moreno Ocampo y Adriana Calvo de Laborde, y utiliza su perspectiva para contar la historia del Juicio a las Juntas durante el gobierno de Alfonsín.

La película Argentina, 1985, destaca la importancia de una perspectiva única en la narración de eventos históricos. Aunque las opiniones sobre su representación de la historia varían, el debate generado demuestra que el cine puede ser una poderosa herramienta para discutir el pasado y sus implicaciones en el presente. Los cineastas, actores y espectadores a menudo se enfrentan a preguntas sobre cómo abordar eventos complejos y controvertidos, y estas discusiones enriquecen la apreciación y comprensión del cine como medio artístico y social.