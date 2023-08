El 'ácido' posteo del padre de Cami Homs al conocer la separación de De Paul y Tini

Tras confirmarse la separación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, el padre de la modelo Camila Homs, realizó un posteo en su cuenta de Instagram, en el que parece hacer alusión a la ruptura de su exyerno.

En el material audiovisual que subió Horacio Homs, se muestra a Guillermo Francella luciendo la camiseta de la selección argentina tras su victoria en el Mundial de Qatar 2022. En el video, el reconocido actor pronuncia su icónica expresión: "Hermosa mañana, ¿verdad?".

De esta manera, Mariel Di Lenarda opinó en Nosotros a la Mañana (El Trece) sobre aquella historia: "El papá de Cami Homs tuvo cruces fuertes con Rodrigo, pero además debe postear esto en función de que él debe haber visto sufrir a la hija. Cuando se separan ella se queda con las criaturas y no es lo mismo que él se ponga de novio con la vecina de la esquina que con Tini. El papá debe estar celebrando esta separación".

Cami Homs habló sobre la separación de De Paul

En una reciente aparición en Desayuno Americano de America TV, Camila Homs expresó su opinión acerca de la separación de su expareja, Rodrigo de Paul, y Tini Stoessel. La noticia fue confirmada por ellos mismos en las últimas horas. Durante su intervención en el programa, Camila Homs compartió sus reflexiones sobre la situación y sus sentimientos al respecto.

"Me sorprendió la separación, no me lo esperaba, no sabía nada. No me genera absolutamente nada, indiferencia. No nos seguimos en redes sociales", indicó Camila sobre la separación Tini y Rodrigo.

"Un poco capaz que sí mejoró la relación, tenemos diálogo por nuestros hijos", agregó para expresar cómo se encuentra el vínculo con el padre de sus dos hijos, Francesca y Bautista. Sobre la continuidad con la que ve Rodrigo a sus hijos, cuestión que en un momento fue motivo de conflicto, señaló: "Estamos siendo muy flexibles, si él viene para acá y los quiere ver, está bien. Es más relajado ahora".

En la misma entrevista, al ser preguntada sobre su relación con José 'El Principito' Sosa, futbolista de Estudiantes de la Plata, Camila Homs afirmó que é no conoce personalmente a Rodrigo de Paul. Luego, con dulzura, dedicó halagos a su actual pareja: "Tenemos una diferencia de edad, pero lo escucho y tomo tanto lo que él dice... Estoy súper bien".