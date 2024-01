De Paul gate: Tini lanzó una contundente advertencia contra Cami Homs

Tras cinco meses de su separación con Rodrigo De Paul (29), Tini Stoessel (26) decidió hablar abiertamente sobre los rumores que la vinculaban con dificultades familiares en la vida de su expareja. Durante una transmisión en uno de los programas del streaming creado por su hermano Fran en Punta del Este, la cantante desmintió contundentemente su participación en la situación vivida por el jugador del Atlético de Madrid y señaló directamente a Camila Homs (27) como responsable. La cantante reconoció públicamente que ella "no se cargó ninguna familia",

"Tengo pruebas. Estoy harta de que me vinculen con este tema, porque no tengo nada que ver", expresó Stoessel durante la transmisión, revelando una perspectiva hasta ahora desconocida. Sus declaraciones no solo sorprendieron, sino que también lanzaron una advertencia a la modelo, poniendo en alerta al deportista.

Sin embargo, las palabras de Tini no fueron bien recibidas por la madre de Camila Homs, quien, en una entrevista con LAM (América), mostró su molestia. "No me hagan calentar. Si ella dice que no se cargó la familia, que viva tranquila pensando eso, decile. Qué linda. Qué bueno que tenga ese pensamiento. Una copada", expresó la madre de Homs al notero del programa. La polémica entre las dos partes parece estar lejos de llegar a su fin, generando un nuevo capítulo en este intrigante episodio mediático.