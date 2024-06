Chape grupal, dos parejas blanquearon su romance y el regreso más esperado

El programa está llegando a su tramo final y cada vez falta menos para terminar el juego. Fue un martes explosivo en Gran Hermano de (Telefe), debido a que reingresó el segundo grupo de exjugadores para nominar, dos parejas blanquearon su romance y el regreso más esperado a la casa más famosa del país.

Coti Romero, Catalina Gorostidi, Florencia Regidor, Damián Moya, Paloma Méndez, Sabrina Cortez, Alan Simone, Florencia Cabrera, Joel Ojeda, Williams López y Rosina Beltrán descontrolaron toda la casa entre gritos y muestras de cariño. Mientras que los siete participantes, que está en carrera, estuvieron mirando el ingreso de sus excompañeros.

Pasada la medianoche, cuando los exparticipantes ya habían salido de la casa, el conductor Santiago del Moro les anunció a los jugadores que no van a poder nominar. "Ustedes no van a nominar, nominan los que entraron, ayer y hoy. Ustedes van a ser espectadores, ustedes van a ver todo. Mañana los jugadores no van a nominar, pero verán lo que hicieron los excompañeros", apuntó.

Blanqueo de romance

En medio de esta revolución, ayer, dos parejas blanquearon su relación. Los primeros, en develar su situación amorosa, fueron Alan y Sabrina. Luego, Florencia y Damián se mandaron al frente.

La segunda pareja sorprendió a todos los ´hermanitos´, ya que no esperaban un amorío de estas personas. Damián y Florencia se dieron un tremendo beso, dejando anonadados tanto a los exparticipantes como los participantes. Después de esto, ocurrió un beso grupal entre las personas que reingresaron a la casa más famosa.

El regreso más esperado

Luego de la polémica que se generó tras la salida de Arturo, el perrito de la casa, volvió, feliz y muy afectuoso con Martín Ku. Todos estaban fascinados al verlo otra vez después de su ausencia.

Arturo y Martín Ku en la casa de Gran Hermano.

La continuidad de Artura fue cuestionada por asociaciones protectoras de animales, quienes sostienen que las instalaciones de Telefe no es un lugar adecuado e ideal para cuidar de una mascota.