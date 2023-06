La serie de Disney Plus protagonizada por Rosario Dawson (44) como la ex padawan de Anakin Skywalker reveló su primer tráiler en el Star Wars Celebration 2023 y anunció que llegará a la plataforma en agosto de este año.

Star Wars: Ahsoka es una de las series más esperadas por los fans de la saga galáctica, especialmente por los que siguieron las aventuras animadas de Ahsoka Tano en The Clone Wars y Rebels. La popular heroína, creada por Dave Filoni, hizo su debut en acción real en la segunda temporada de The Mandalorian, interpretada por Rosario Dawson, y ahora tendrá su propio show en Disney Plus.

La serie se centrará en la búsqueda de Ahsoka de su antiguo aliado Ezra Bridger, el joven jedi que desapareció junto con el malvado Gran Almirante Thrawn al final de Rebels. Para ello, contará con la ayuda de otros personajes conocidos de la animación, como Sabine Wren, Hera Syndulla y Bo-Katan Kryze.

El primer tráiler de Star Wars: Ahsoka se presentó en el Star Wars Celebration 2023, el evento dedicado a los fans de la franquicia que se celebró en Londres. En el avance se puede ver a Ahsoka usando sus sables de luz blancos para enfrentarse a diversos enemigos, mientras escucha la voz de su antiguo maestro Anakin Skywalker. También se aprecia el aspecto de Thrawn, el nuevo gran villano de Star Wars, que será interpretado por Lars Mikkelsen, quien ya le puso voz en Rebels.

Además del tráiler, se confirmó la fecha de estreno de Star Wars: Ahsoka: 23 agosto de 2023. La serie tendrá ocho episodios y será parte del universo compartido de The Mandalorian, junto con otras producciones como The Book of Boba Fett y Rangers of the New Republic. Según Jon Favreau, creador de The Mandalorian y productor ejecutivo de Ahsoka, todas estas series confluirán en una película que cerrará las historias interconectadas de este período de Star Wars.

La serie de Ahsoka tiene emocionados a todos los fans de Star Wars y una nueva imagen ha subido el nivel de emoción, pues ha confirmado el regreso de los Inquisidores, pertenecientes a la Orden de los Inquisidores de Darth Vader y Lord Sidious. La imagen ha sido compartida por el medio Empire en exclusiva y muestra a un hermano de esta orden.

Star Wars: Ahsoka cuenta con Rosario Dawson como protagonista y con un reparto que incluye a Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla, Eman Esfandi como Ezra Bridger y Lars Mikkelsen como Thrawn. La serie está desarrollada por Dave Filoni y Jon Favreau, y tiene a Filoni como showrunner y director de algunos episodios. Otros directores confirmados son Deborah Chow, Bryce Dallas Howard y Robert Rodriguez.

Star Wars: Ahsoka promete ser una serie llena de acción, emoción y nostalgia para los seguidores de Ahsoka Tano, una de las jedi más queridas y complejas de la saga. La serie explorará su pasado, su presente y su futuro en una galaxia muy lejana.