¿Francella presidente?: el insólito anuncio del regreso El Encargado

Aprovechando la jornada electoral, Star+ anunció la segunda temporada de El Encargado con un original anuncio protagonizado por el actor principal de la serie, Guillermo Francella.

"Buenas noches a todos y todas. Ha llegado el momento en que asuma mi responsabilidad histórica. No pretendo desatar una guerra, pero aquellos que quieran desafiarme, sepan que no tengo ningún temor ni me va a temblar el pulso", expresa Eliseo -el personaje que encarna Francella en la miniserie- durante un video que parodia a las campañas políticas.

"Un candidato que juega limpio. La segunda temporada de El Encargado llega en noviembre y la vas a poder ver solo en Star+", anuncia el posteo en el que resaltan: "Vote El Encargado 2023".

Con Francella encarnando a un portero inescrupuloso y despiadado, la primera temporada de la miniserie fue uno de los grandes éxitos argentinos de la plataforma "para adultos" de la compañía Disney.

Además del reconocido actor, la producción contó con un destacado elenco: Gabriel Goity, Pochi Ducasse, Malena Sánchez, Luis Brandoni y Darío Barassi; entre otros. En los nuevos episodios, también habrá más actores y actrices.