Charly García está internado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de la ciudad de Buenos Aires, luego de ir a realizarse unos chequeos. Si bien aseguraron que está fuera de peligro, los médicos decidieron que se quedara en el lugar hasta tanto estén los resultados.

Ángeles Balbiani en Vivo el Sábado, por A24, fue la primera en confirmar el hecho: “Hoy fue Charly a hacerse unos estudios de rutina. La realidad es que siempre está resguardado por su mujer, Mecha, que lo acompaña a todos lados. Y, una vez que llegó al Instituto del Diagnóstico, decidieron dejarlo internado para hacer una cantidad de estudios. Y están a la espera de los resultados”.

“La decisión fue adelantar los chequeos porque no lo encontraron en un buen estado. Si bien está fuera de peligro, decidieron que Charly se quedara para no moverlo demasiado y que no tenga que hacer demasiadas visitas al médico en los días que siguen. La realidad es que no están tranquilos hasta que no tengan los resultados. Una vez que los tengan, sabrán si se va a quedar a dormir o no en el sanatorio o si va a volver a su domicilio”, agregó. La periodista concluyó que no hay diagnóstico, por lo que se esperan los resultados para definir el camino a seguir.

No es la primera vez que circulan rumores acerca del estado de salud del músico. En junio pasado, el periodista Esteban Trebucq comentó: “Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto a Charly (...). Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina. Su entorno, que está muy preocupado por todo esto, trata de que muy poca gente se acerque”.

“Lo visitaron y lo vieron algunos músicos muy conocidos, que no voy a nombrarlos. Una persona que lo quiere muchísimo me dice que, en estos días, su estado es muy parecido a lo de Maradona... Esperemos que no tenga el mismo desenlace, por Dios”, agregó.

Sin embargo, muchos de los cercanos a Charly aseguraron que estas versiones no eran reales y que el músico se encontraba en buen estado, aunque reconocieron que su movilidad está reducida y se mueve en silla de ruedas.