El regreso de Micheal Keaton como Batman es el centro del espectacular adelanto de The Flash

The Flash es una de las películas más esperadas del universo cinematográfico de DC, ya que promete explorar el concepto del multiverso y traer de vuelta a personajes icónicos de otras versiones de las historias de los superhéroes. Uno de ellos es el Batman de Micheal Keaton (71), que interpretó al Caballero Oscuro en las películas dirigidas por Tim Burton (64) en 1989 y 1992.

El actor, quien no volvió a ponerse el traje del murciélago desde hace 31 años, ha generado mucha expectación entre los fans, que están ansiosos por ver cómo será su participación en The Flash. Y aunque todavía faltan varios meses para el estreno de la película, previsto para el 16 de junio de 2023, Warner Bros ha lanzado un nuevo video promocional que muestra más detalles del regreso de Keaton como Batman.

The Flash está dirigida por el argentino Andy Muschietti y se basa en el cómic Flashpoint, en el que Barry Allen viaja al pasado para evitar el asesinato de su madre, pero altera la realidad y crea un mundo caótico y violento. Para restaurar el orden, tendrá que contar con la ayuda de diferentes versiones de los héroes y villanos de DC, entre ellos el Batman de Keaton.

Con miras al estreno fijado para el próximo mes de junio, Warner Bros lanzó otro video promocional de The Flash. Este video incluye metraje detrás de escenas y nos muestra más del legendario actor como la versión del vigilante de Gotham que apareció en Batman (1989) y Batman Returns (1992). Todo mientras también se incluyen declaraciones de Andy Muschietti, el director de la película, y la productora Bárbara Muschietti.

En la CinemaCon en Las Vegas, se presentó el primer adelante que tiene una duración de un minuto y está enfocado en cuatro películas que cambiarán el rumbo del DCEU: Aquaman and the Lost Kingdom, Black Adam, The Batman y The Flash. En este último segmento, se puede escuchar la voz de Keaton como Bruce Wayne diciéndole a Barry Allen (Ezra Miller), el protagonista de The Flash: "Puedes ir a cualquier línea de tiempo, a cualquier universo. ¿Por qué luchar para salvar este?".

Además, se pueden ver imágenes de la Baticueva, el Batimóvil y el traje de Batman con el emblemático logo amarillo y negro. También se aprecia a otros personajes como Supergirl (Sasha Calle), el General Zod (Michael Shannon) y la versión alternativa de Flash interpretada por Miller con un traje negro.

El regreso del Batman de Micheal Keaton es uno de los atractivos principales de The Flash, una película que promete ser un evento épico para los fans de DC y que abrirá las puertas a nuevas posibilidades narrativas para el futuro del DCEU. The Flash se estrenará en cines el próximo 14 de junio.