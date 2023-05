Dua Lipa anticipa la banda sonora de Barbie

Barbie es una de las franquicias más populares y exitosas del mundo, que ha trascendido las fronteras de los juguetes para convertirse en un icono cultural. Próximamente, la muñeca más famosa tendrá su propia película de acción real, protagonizada por Margot Robbie (32) y Ryan Gosling (42) como Barbie y Ken, y dirigida por Greta Gerwig (39).

La película, que se estrenará el 21 de julio, promete ser una aventura divertida y emocionante, en la que los personajes tendrán que salir de su mundo perfecto y enfrentarse a la realidad. Pero además de la trama y el elenco, otro de los atractivos de la cinta será su banda sonora, que contará con la participación de una de las estrellas del pop más exitosas del momento: Dua Lipa (27).

La cantante británica, que además tendrá un cameo en la película como una Barbie sirena, ha anunciado que lanzará una nueva canción para la banda sonora del filme. Se trata de Dance The Night, un tema que saldrá este viernes 26 de mayo y que promete ser un himno bailable y contagioso.

Dua Lipa ha compartido un adelanto exclusivo de su canción en sus redes sociales, con un video en el que recrea una escena del tráiler de Barbie, en el que aparece con una cola de sirena y un pie en alto. En el clip se puede escuchar un fragmento del estribillo del tema, que dice: “Let’s dance the night away / We don’t need to be afraid / We can make it all okay / Let’s dance the night away” (“Bailemos toda la noche / No tenemos que tener miedo / Podemos hacerlo todo bien / Bailemos toda la noche”).

La canción formará parte del álbum oficial de la película, titulado Barbie: The Album, que se espera que incluya más temas pop de otros artistas invitados. El disco se lanzará junto con el estreno de la película, el próximo verano.

Dua Lipa es una de las cantantes más populares y aclamadas del panorama musical actual, con éxitos como Don’t Start Now, Levitating o Physical. Su último álbum, Future Nostalgia, fue uno de los más vendidos y premiados del 2020, y le valió un Grammy al mejor álbum pop vocal.

Con su participación en la película y la banda sonora de Barbie, Dua Lipa amplía su faceta como actriz y como compositora para otros proyectos cinematográficos. Anteriormente, ya había colaborado con temas para películas como Alita: Battle Angel o Fifty Shades Freed.

Dua Lipa anticipa una banda sonora a puro pop para la película de Barbie, una cinta que promete ser un éxito entre el público infantil y adulto, y que rendirá homenaje a uno de los personajes más queridos e influyentes de la cultura popular.