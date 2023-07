Daniel Radcliffe mostró su disgusto con la serie de Harry Potter

El conglomerado Warner Bros. Discovery prepara el lanzamiento de una nueva plataforma que se llamará Max y reemplazará a HBO Max. Y la gran producción con la que planean potenciar al nuevo servicio es la serie de Harry Potter.

J.K. Rowling, escritora de la novela, será la productora ejecutiva del proyecto que tendrá siete temporadas (una por cada libro) en las que intentarán ser más fieles a la obra literaria de lo que fueron las películas.

La serie, que todavía no tiene fecha de estreno, tendrá una inversión económica similar a la de Game Of Thrones y ya están buscando a los mejores actores y actrices para protagonizarla.

El que sin dudas no estará en la tira es Daniel Radcliffe, es que el actor que protagonizó las cintas se mostró muy molesto con el proyecto.

Cuando en una entrevista con ComicBook.com le consultaron si aparecería en la serie, el intérprete británico respondió: "No, definitivamente no lo estoy buscando. No creo que me necesiten. Toda la suerte del mundo".

Todavía no se conoce ninguno de los integrantes del elenco de la ficción, aunque en las redes hay cientos de rumores.