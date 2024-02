Cande Vetrano sobre la intimidad de Casi Ángeles: todos contra todos

Cande Vetrano (32), reconocida por su papel en la exitosa serie juvenil Casi Ángeles, sacó a la luz detalles íntimos de la vida amorosa entre los protagonistas durante el rodaje del programa. En una reciente entrevista en el programa de verano Paraíso Fiscal en el canal de streaming Olga, la actriz compartió anécdotas sobre los romances que florecían entre los jóvenes actores en aquel entonces.

En compañía de Rochi Igarzabal, su colega en Casi Ángeles, Vetrano reveló sin tapujos cómo se vivían los encuentros amorosos entre los miembros del elenco. "¿Te acordás Rochi? Culéabamos entre todos", expresó sin reservas la actriz, mientras que Igarzabal confirmó la intensidad de aquellos momentos, describiendo la experiencia como "terrible".

Entre risas y confesiones, Vetrano recordó su relación amorosa con Agustín Sierra, quien interpretó a Cachete en la serie. "Dije ‘están todos con todos, ya fue, pongámonos de novios’. ¿Te acordás Rochi? Estábamos entre todos", rememoró la actriz sobre aquel período de la grabación de la serie.

La curiosidad del panel no cesó, y se preguntó cómo se manejaban las relaciones entre los protagonistas. Vetrano aclaró que el intercambio no era tan común en Casi Ángeles como en otra producción televisiva en la que no estuvo involucrada, Patito Feo, pero que su novio en aquel entonces, Andrés Gil, quien trabajaba en esta última serie, le había comentado sobre la dinámica de relaciones en ese set, describiéndola como más abierta.

A la larga, esto generó algunos conflictos: “Se peleaba una chica y se pelaban todas. Y de repente era las chicas, por un lado, y los chicos por el otro”. Es que las parejas que más duraron eran las de China Suárez y Nicolás Riera, Lali Espósito y Peter Lanzani, Cande Vetrano y Agustín Sierra, Rochi Igarzabal y Pablo Martínez. Por lo que terminó reconociendo: “Los camarines eran un puterío”.