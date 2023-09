Britney Spears se mostró bailando con cuchillos y desconcertó a los fanáticos

Britney Spears (41), la icónica princesa del pop, ha vuelto a generar revuelo en las redes sociales con un nuevo video en el que se la ve bailando de manera inusual, esta vez acompañada por cuchillos. Este episodio ha reavivado las preocupaciones sobre la salud mental de la cantante, suscitando debates entre sus seguidores y planteando preguntas sobre su bienestar después de la reciente liberación de su tutela.

En uno de sus últimos posteos, la cantante preocupó a sus fanáticos. “Hoy empecé a jugar con los cuchillos en la cocina”, escribió Britney en su cuenta de Instagram y luego les pidió a sus seguidores que no se asustaran: “No se preocupen, no son cuchillos de verdad. Halloween se acerca”. El video tuvo miles de “likes” y comentarios.

Britney salió a cuadro con un crop-top color naranja y la parte inferior de un bikini en tonos blancos y amarillos. Además de la mirada penetrante de Britney y sus particulares movimientos, sus seguidores terminaron muy incómodos por la adición de cuchillos a la coreografía. En el video, además, se pueden ver de fondo a los cachorros de la cantante, por lo que el video se volvió aún más perturbador.

Sin embargo, todo cobró un poco más de sentido cuando Britney aseguró que los cuchillos no eran reales, mientras que su danza era una especie de bienvenida al Halloween.

Sin embargo, puede que las palabras de Britney no sean del todo ciertas. Según reportes de TMZ, los cuchillos de la coreografía no sólo eran reales, sino que además, Britney ha escondido estos cubiertos en toda su casa para protegerse, aparentemente, de volver a ser internada en un hospital psiquiátrico.

“Estaba paranoica de que alguien iba a por ella, y necesitaba los cuchillos como protección”, aseguró una fuente al tabloide estadounidense.

La preocupación por Britney no es nueva. Su pasado tumultuoso, marcado por episodios públicos controvertidos, ha llevado a muchos a cuestionar si la cantante realmente está viviendo una vida libre y saludable. Desde sus desafíos legales hasta comportamientos aparentemente erráticos, Britney ha estado en el centro de la atención mediática de una manera que va más allá de su música.

En el ojo del huracán

Aunque muchos consideran que estas preocupaciones son exageradas, es innegable que Britney Spears sigue siendo una figura en el ojo del huracán. Su vida después de la tutela está siendo examinada de cerca, y la atención se centra no solo en su carrera, sino en su bienestar general. En medio de la incertidumbre, sus seguidores, así como el público en general, esperan que Britney encuentre la estabilidad y la felicidad que merece después de años de luchas personales y legales.