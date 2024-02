Así está hoy Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things

Millie Bobby Brown (20), la talentosa actriz británica, celebró su vigésimo cumpleaños este lunes, y sus seguidores la saludaron en redes sociales compartiendo numerosas imágenes de su destacado trabajo en la industria del entretenimiento.

Su papel más icónico hasta la fecha ha sido el de Eleven (Once, en español) en la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, que la catapultó a la fama y la convirtió en un ícono cultural para millones de fanáticos en todo el mundo.

La transformación de Millie, desde su primera aparición en 2016 con la cabeza rapada y siendo una niña, hasta la actualidad, donde emerge como una mujer adulta, es evidente en las imágenes que circulan por la red, generando un gran impacto entre sus admiradores.

Además del fervor por su talento actoral, los seguidores están acostumbrados a anticipar los cambios de look de Millie en cada cumpleaños. Siendo su vigésimo aniversario, la actriz ha vuelto a su color de cabello natural, el castaño, con algunos reflejos en tonos más claros, después de haber lucido rubia con extensiones para su cumpleaños número 19.

Con una carrera que despegó en 2015 con Stranger Things, Millie ha continuado su ascenso en la industria del entretenimiento, participando en películas como Godzilla: King of the Monsters y Godzilla vs. Kong, así como protagonizando la exitosa serie de películas Enola Holmes.

Sin embargo, más allá de su éxito en la actuación, Millie Bobby Brown se ha destacado como una figura influyente fuera de la pantalla, dedicando tiempo y recursos a la filantropía desde una temprana edad, siendo una voz activa en la defensa de los derechos de los niños y apoyando a organizaciones que luchan contra el cáncer y otras enfermedades infantiles.

Como embajadora de buena voluntad de Unicef desde 2018, Millie ha utilizado su plataforma para promover causas humanitarias y generar conciencia sobre importantes problemas sociales, demostrando que su impacto va más allá de su trabajo en la actuación.

En el ámbito personal, Millie Bobby Brown ha encontrado el amor junto a Jake Bongiovi, hijo del reconocido cantante Bon Jovi, y en abril de 2023 anunciaron su compromiso matrimonial después de tres años de relación, consolidando así su historia de amor en medio de sus exitosas carreras profesionales.